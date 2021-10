https://it.sputniknews.com/20211015/falsi-green-pass-pagati-con-le-criptovalute-sequestrati-due-canali-telegram-13324008.html

Falsi green pass pagati con le criptovalute, sequestrati due canali Telegram

Falsi certificati verdi acquistabili su due canali Telegram, anche mediante l'utilizzo di criptovalute. Identificati i trasgressori, che vanno incontro a... 15.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-15T11:31+0200

Sequestro preventivo di due canali Telegram effettuato dalla procura distrettuale di Catania, dopo che ci si è accorti della disponibilità sul canale di acquistare green pass falsi al prezzo di 250 euro in criptovalute.Provvedimento che ha già ottenuto la firma del Giudice per le indagini preliminari.I due canali sono già stati oscurati. Poste in stato di fermo due persone che partecipavano alle chat. I due hanno subito anche perquisizioni domiciliari e perizie informatiche, più il dovuto sequestro di telefonini e suppporti informatici vari, atti ad attestare le responsabilità dei soggetti.I canali erano stati nominati 'Green Bypass 2.0', con 5.200 iscritti, e 'Vendita Green Pass autentico', che annoverava 120 iscritti.Indagini condotte dal reparto della Polizia Postale di Catania, su segnalazione della Digos.

