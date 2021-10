https://it.sputniknews.com/20211015/due-feriti-in-una-sparatoria-allaeroporto-internazionale-di-citta-del-messico-13336457.html

Due feriti in una sparatoria all'aeroporto internazionale di Città del Messico

Due feriti in una sparatoria all'aeroporto internazionale di Città del Messico

Secondo i media locali, i fatti sono avvenuti quando due moto stavano inseguendo un'auto. 15.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-15T22:14+0200

2021-10-15T22:14+0200

2021-10-15T22:14+0200

sparatoria

messico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/13336488_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e85a8bea3716ef4bbbea44daf3aceab0.jpg

Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria fuori dal Terminal 2 dell'aeroporto internazionale di Città del Messico questa mattina, ha comunicato la polizia locale, aggiungendo che i feriti non sono in pericolo di vita. Uno degli aggressori è stato fermato ed è rimasto ferito anche lui. In seguito è morto per le ferite riportate, ha riferito la polizia. Secondo l'ufficio stampa dell'aeroporto, i fatti sono avvenuti mentre due moto stavano inseguendo un'auto e hanno aperto il fuoco contro di essa dopo che il veicolo era entrato nel territorio dell'aeroporto. Il traffico aereo non è stato interessato dalla sparatoria, ha aggiunto l'ufficio stampa.

messico

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sparatoria, messico