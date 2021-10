https://it.sputniknews.com/20211015/crisi-del-gas-gazprom-aumentera-la-produzione-se-leuropa-aumentera-i-contratti-a-lungo-termine-13323260.html

Crisi del gas: “Gazprom aumenterà la produzione, se l'Europa aumenterà i contratti a lungo termine"

15.10.2021

Il mercato energetico europeo è stato scosso da un forte aumento dei prezzi dei combustibili fossili, in particolare del gas naturale, stimolato dall'aumento della domanda di energia, nel contesto della ripresa economica globale dopo mesi di blocco del COVID-19, nonché da un'offerta limitata.Il vice primo ministro russo Alexander Novak, intervenendo in una sessione del Russian Energy Week, ha affermato che la Russia potrebbe essere in grado di aumentare le sue forniture energetiche, ma la decisione dovrebbe dipendere dalla situazione del mercato."Se c'è un aumento degli ordini da parte dei nostri partner europei e un aumento del volume di contratti a lungo termine, forniture, penso che Gazprom svilupperà, ovviamente, le sue capacità produttive in un volume ancora maggiore, rispetto ad oggi, pur essendo già ai massimi livelli, rispetto agli anni precedenti", ha ribadito Novak ai media.Bassi livelli di stoccaggioI prezzi del gas sono alti in Europa a causa dei bassi livelli di stoccaggio e non a causa della mancanza di approvvigionamento, ha sostenuto Novak.Il funzionario russo ha aggiunto che il problema è legato al fatto che "l'occupazione degli stoccaggi di gas è al livello minimo negli ultimi cinque anni, cioè circa il 74%, mentre questa percentuale è solitamente più alta: 85-90%"."Questo, ovviamente, solleva preoccupazioni tra i partecipanti al mercato, ci sono dei rischi, di conseguenza, come al solito, il mercato reagisce, i prezzi aumentano", ha detto Novak.

