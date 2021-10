Clan nigeriani, condanne a 136 anni per sfruttamento della prostituzione a Catania

https://it.sputniknews.com/20211015/clan-nigeriani-condanne-per-136-anni-per-sfruttamento-della-prostituzione-a-catania-13318147.html

A tanto ammonta la pena decisa dal tribunale per gli undici imputati nigeriani accusati di aver avviato alla prostituzione e ridotto in schiavitù almeno 15 connazionali.

Venivano fatte arrivare con i viaggi della speranza dalle coste del Nord Africa, con la promessa di un impiego e di una vita migliore. Poi, una volta approdate in Italia, finivano vittime del racket della prostituzione, letteralmente schiavizzate con la minaccia dei riti ju-ju.Per questo, un anno fa, la squadra mobile di Catania aveva effettuato undici arresti tra Sicilia, Piemonte e Veneto, smantellando una cellula della mafia nigeriana con diramazioni in Nigeria, Italia, Libia e altri Paesi europei.Oggi, nei confronti degli imputati sono state spiccate condanne fino a 20 anni di carcere, per un totale di 136 anni di reclusione.Al boss dell’organizzazione, Osazee Obaswon, di 34 anni, è stata inflitta una condanna a 20 anni di reclusione.L’operazione "Promise land”, come ricorda La Sicilia, è partita grazie alla testimonianza di una ragazza minorenne, arrivata in Italia con un gruppo di migranti a bordo della nave Aquarius della Ong Sos Mediterranée.Blitz anti-droga a TrentoC’è sempre un’organizzazione criminale nigeriana al centro degli arresti eseguiti ieri dai carabinieri di Trento per associazione a delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.Le manette, secondo quanto si legge sull'Ansa, sono scattate a Trento, Bolzano, Roma, Mantova, Verona, Vicenza e Treviso per 16 persone, 13 nigeriani, 2 italiani e un albanese, che avevano messo su un sistema di spaccio e distribuzione della droga, soprattutto marijuana.La sostanza stupefacente partiva da Roma e veniva recapitata a Trento e in altre città italiane proprio attraverso i corrieri di nazionalità nigeriana, a bordo di treni ad alta velocità.

