Cina, in costruzione un nuovo drone armato di missili in grado di eludere le difese aeree nemiche

La Cina ha investito centinaia di miliardi di dollari nell'industria della difesa negli ultimi anni, con costanti progressi nella creazione di droni avanzati... 15.10.2021, Sputnik Italia

I media cinesi hanno propagandato alcune delle capacità avanzate del nuovo drone da combattimento WJ-700 Lieying ('Falcon'), ostentando la sua capacità di volare ad altitudini fino a 15.000 metri, di trasportare missili pesanti e di "rendere realtà le scene di combattimento degne di un film''.In un recente servizio televisivo, China Central Television ha rivelato che il WJ-700, che ha effettuato il suo primo volo nel gennaio 2021, è in grado di operare in modo indipendente o in coordinamento con altri droni ed è al centro di un nuovo ambizioso sistema di sorveglianza integrata e di un programma di attacco sviluppato per l'Esercito Popolare di Liberazione.Costruito dalla China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), di proprietà statale, e presentato per la prima volta a un airshow alla fine del 2018, il Falcon pesa 3.500 kg, ha una durata di volo stimata di 20 ore, una velocità di crociera fino a 600 km/h e la capacità di trasportare una gamma di armi pesanti, inclusi missili aria-terra, armamenti anti-nave e munizioni anti-bunker.Si prevede che le comunicazioni del drone con il controllo a terra e/o altri veicoli aerei senza equipaggio (UAV) e aerei saranno fatte via satellite, nonché tramite stazioni a terra.All'inizio di quest'anno, CASIC ha dichiarato al Global Times che oltre alle esigenze interne, il drone potrebbe essere esportato all'estero nei prossimi cinque-dieci anni.Il design del monoplano rappresenta una rottura rispetto ai precedenti droni della serie WJ, tra cui il WJ-500, WJ-600 e WJ-600A / D, che dispongono di una piattaforma di lancio per veicoli e hanno un aspetto simile a un missile da crociera, di un tipo perfezionato dai progettisti sovietici negli anni '70 e '80.La Cina è già leader mondiale nella vendita di velivoli senza pilota per applicazioni sia civili che militari. Si prevede che la nazione asiatica rappresenterà quasi un quarto del mercato globale dei droni entro il 2024, facendo realizzare profitti per miliardi di dollari ai produttori nazionali.

