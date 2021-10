https://it.sputniknews.com/20211015/caso-whirlpool-sindacati-ad-oltranza-al-mise-senza-soluzione-13335808.html

Caso Whirlpool, sindacati ad oltranza al Mise senza soluzione

Caso Whirlpool, sindacati ad oltranza al Mise senza soluzione

Questa mattina non si sono presentati come concordato i ministri Orlando e Giorgetti, denuncia la Fiom. 15.10.2021

Nella giornata di ieri si era svolto il quarto incontro di procedura al Mise sulla vertenza Whirlpool di Napoli, conclusosi con la promessa che nella mattinata di oggi le trattative per concordare il piano industriale e salvare i posti di lavoro sarebbero proseguite, ma così non è stato.Nel comunicato si precisa che Orlando è intervenuto in videoconferenza per pochi minuti, mentre Giorgetti avrebbe interloquito solo con i vertici della multinazionale senza informare i rappresentanti dei lavoratori dell'esito. Per la Tibaldi e Rappa, l'atteggiamento della multinazionale è arrogante, in quanto non mostra interesse a salvare i posti di lavoro rifiutando la proroga del blocco dei licenziamenti, pertanto invocano un intervento del governo per colloqui diretti con il management della multinazionale americana."Ribadiamo che da qui non ce ne andiamo finché non sarà trovata una soluzione che scongiuri i licenziamenti”, hanno concluso i sindacalisti.

