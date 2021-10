https://it.sputniknews.com/20211015/carabinieri-senza-green-pass-il-comando-generale-dellarma-li-manda-via-dalle-caserme-13328244.html

Carabinieri senza green pass, il Comando generale dell’Arma li manda via dalle caserme

Dalla mezzanotte di oggi, i carabinieri residenti nelle camerate delle stazioni dei carabinieri e dei Reparti sprovvisti di green pass hanno dovuto lasciare... 15.10.2021, Sputnik Italia

Da oggi, 15 ottobre, è in vigore l’obbligo di presentazione del green pass per tutti i dipendenti pubblici che accedono alle strutture pubbliche per prestare il loro servizio.A riferire l’informazione è stato il neo costituito Nuovo Sindacato Carabinieri, secondo il quale l’Arma ha equiparato l’alloggio a luogo di lavoro, come riporta TGcom24.Il sindacato in questione giudica spropositato l’atto e si dice pronto a intervenire in ogni luogo per supportare i colleghi estromessi dalle camerate perché non vaccinati e quindi sprovvisti di green pass.“Chiederemo conto al Governo Draghi sulla disparità e discriminazione relativa al fatto che l'alloggio di servizio collettivo (camerata) ove il militare ha la residenza anagrafica (anche se vi è deroga sull'obbligatorietà) non può starvi all'interno poiché privo di green pass. Mentre il titolare di alloggio di servizio e i suoi familiari possono giustamente entrare ed uscire dalla caserma a loro piacimento. La camerata è un alloggio di servizio e pertanto deve essere paragonata all'alloggio di servizio”, questo quanto scrivono i rappresentanti del Nuovo Sindacato Carabinieri sulla propria pagina Facebook.Anche nella Polizia di Stato risultano moltissimi agenti sprovvisti di green pass perché non vaccinati.

marco paradigma Non avevo dubbi. I generali dei carabinieri sono i comandanti militari più servi e mediocri di cui è dotata l'Italia. Probabilmente esiste all 'interno dell'Arma una formazione di vertice fortemente badogliana. 3

