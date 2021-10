https://it.sputniknews.com/20211015/bruxelles-teme-diffusione-violenza-no-vax-effetto-emulazione-come-in-italia-13336151.html

Bruxelles teme diffusione violenza no-vax: effetto emulazione come in Italia

Bruxelles teme diffusione violenza no-vax: effetto emulazione come in Italia

L'Europarlamento si appresta ad avviare un dibattito sugli estremismi, sì da Pse e Ppe, sovranisti disposti solo a certe condizioni. 15.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-15T19:30+0200

2021-10-15T19:30+0200

2021-10-15T19:30+0200

italia

unione europea

proteste

vaccino

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/12964937_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_21a5fe9fc8005387360650923679dd95.jpg

Le scene di Roma, con l'assalto alla sede della Cgil da parte di esponenti dell'estrema destra legati a Forza Nuova, movimento che si auto-dichiara neofascista, durante la manifestazione di protesta dei no-green pass e no-vax, non sono passate inosservate tra la leadership della Ue, che teme un effetto emulativo in tutti i Paesi membri, segnala un articolo di La Repubblica.I capigruppo dell'Europarlamento, con dei distinguo, hanno dato il via libera alla discussione dei fatti di Roma e dell'estremismo in Europa nella sessione plenaria della prossima settimana, su richiesta dei rappresentanti italiani del Partito Socialista Europeo (Pse). Questo tema è entrato all'ordine del giorno grazie al voto favorevole e decisivo del Ppe (Partito Popolare Europeo, centrista), mentre il Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei (Ecr) e i sovranisti di Identità e Democrazia, con i rappresentanti italiani Raffaele Fitto e il leghista Marco Zanni, hanno votato contro, in quanto volevano che la discussione riguardasse tutti gli estremismi, non solo quello di destra.Bruxelles guarda con molta attenzione e non minimizza il possibile connubio tra estrema destra e no-vax, sul modello italiano, relativamente al rischio di una diffusione "virale" della violenza.

https://it.sputniknews.com/20211010/forza-nuova-avverte-da-domani-la-rivoluzione-popolare-non-fermera-il-suo-cammino-13261780.html

marco paradigma Ora basta con le cazzate degli estremismi. Da no vax a no UE passando per complottismi le cui prove stanno sotto la luce del sole, il passo è breve. Per me è chiarissimo che la battaglia non è sanitaria, ma ideologica, e deve condurre ad una spallata mortale verso banchieri, governanti, e tutti i circuiti strategici dominati dagli ebrei e dalla massoneria capitalista. Non si tratta di una protesta, ma di una Rivoluzione vera e propria. E le rivoluzioni sono assetate di sangue. 1

piero principe ahh brusseeellleess se la fa sotto perche sa che è un despota non eletto da nessuno e il mandante della procura nazieurobaxxinale. siete circondati , ma dai vostri pagliacci burocrati!

5

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, unione europea, proteste, vaccino, green pass