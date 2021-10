https://it.sputniknews.com/20211015/barillari-si-barrica-negli-uffici-della-regione-lazio-devono-farmi-uscire-con-la-forza-13326266.html

Barillari si barrica negli uffici della Regione Lazio: ''Devono farmi uscire con la forza''

Il consigliere barricato nel suo ufficio si dice pronto ad accogliere le forze dell'ordine. Resisterà. Il suo è un ''atto simbolico, politico, istituzionale... 15.10.2021, Sputnik Italia

Protesta politica in corso a Roma da parte del noto consigliere 'no green pass e no-vax' Barillari.Mentre l'intera Italia è in fermento, da Trieste a Genova a Roma, anche se non vengono segnalati per ora eventi importanti, nella capitale è in corso il primo atto della singolare protesta del consigliere, che dice:Poi rinomina la giornata di oggi, definendola ''giornata della vergogna''.Il consigliere ha dichiarato di essere entrato in ufficio senza green pass e senza tampone.Poi si è detto pronto per l'arrivo delle forze dell'ordine, aggiungendo che ''lo Stato dovrebbe difendere la Costituzione della Repubblica Italiana'' di essere pronto ad opporre resistenza.''Il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, per svegliare le coscienze'', ha aggiunto Barillari.

