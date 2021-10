Alto Adige: esplosione in un hotel a 5 stelle, 9 feriti

https://it.sputniknews.com/20211015/alto-adige-esplosione-in-hotel-a-5-stelle-9-feriti-13321981.html

Esplosione che sembra essere partita dalla camera del custode, un ucraino di 49 anni, gravemente ustionato. 15.10.2021, Sputnik Italia

Una grave esplosione ha colpito un albergo della provincia di Bolzano, il 'Mirabell', ieri sera.Il bilancio attuale è di 9 feriti, uno in gravi condizioni. Si tratterebbe del custode della struttura. Sembra che l'esplosione si sia generata nell'alloggio occupato dall'uomo, un ucraino di 49 anni, urgentemente trasportato all'ospedale di Bolzano, poi trasferito al centro grandi ustioni di Padova.L'uomo a quanto pare stava caricando una stufa a bioetanolo, quando quest'ultima è esplosa, provocando un grosso incendio nel resto dell'hotel.Gli altri feriti sono di nazionalità italiana, svizzera, austriaca e albanese. Non sono gravi e sono stati tutti trasferiti all'ospedale di Merano, con sintomi di intossicazione da fumo.Sul posto presenti i vigili del fuoco volontari di zona, la Croce bianca, elicotteri e forze dell'ordine. Spento prontamente il rogo all'hotel.Indagini in corso per stabilire l'accaduto.

