Afghanistan: i talebani vietano disboscamento e commercio di legname, afferma il portavoce

Afghanistan: i talebani vietano disboscamento e commercio di legname, afferma il portavoce

Zabihullah Mujahid, portavoce del consiglio dei ministri dei talebani, ha annunciato su Twitter che il movimento ha messo al bando il disboscamento e il... 15.10.2021, Sputnik Italia

"L'abbattimento delle foreste, la vendita e il trasporto di legname è severamente proibito. Le agenzie di sicurezza e le autorità provinciali devono impedirlo", ha twittato Mujahid durante la notte.Le foreste costituiscono solo il 5% del territorio dell'Afghanistan. La maggior parte delle foreste si trova nella zona montuosa dell'Hindu Kush, nell'est del paese, e sono custodite dai clan Pashtun locali.La mossa può essere vista come un tentativo di conquistare i consensi delle tribù dell'Afghanistan orientale.I talebani* hanno conquistato l'Afghanistan all'inizio di settembre e hanno annunciato un nuovo governo a guida tutta maschile, guidato da Mohammad Hasan Akhund, ex ministro degli esteri durante il precedente governo talebano, che era stato sanzionato dalle Nazioni Unite a partire dal 2001.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi

