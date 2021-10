https://it.sputniknews.com/20211014/usa-i-popoli-indigeni-e-gli-attivisti-per-il-clima-protestano-davanti-alla-casa-bianca---video-13314345.html

USA: i popoli indigeni e gli attivisti per il clima protestano davanti alla Casa Bianca - Video

Circa 50 attivisti sono stati fermati durante la protesta svoltasi mercoledì davanti alla Casa Bianca, a Washington DC. 14.10.2021, Sputnik Italia

Il corteo di protestanti ha marciato da Freedom Plaza alla Casa Bianca, dove i manifestanti hanno gridato slogan e hanno mostrato cartelli, chiedendo azioni da parte del presidente Biden.La dimostrazione, intitolata 'People vs Fossil Fuels', è volta a convincere il governo statunitense a bloccare i progetti legati all’uso dei combustibili fossili, che danneggiano le comunità dei nativi americani in tutti gli Stati Uniti.

