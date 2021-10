https://it.sputniknews.com/20211014/taiwan-ministro-della-difesa-assolutamente-non-saremo-noi-ad-iniziare-una-guerra-contro-la-cina-13305002.html

Taiwan, Ministro della Difesa: "Assolutamente non saremo noi ad iniziare una guerra contro la Cina”

Il ministro della Difesa taiwanese, Chiu Kuo Cheng, ha recentemente riferito ai membri parlamentari della nazione insulare che Taiwan non si impegnerebbe mai... 14.10.2021, Sputnik Italia

Il commento, rivelato ieri, è emerso durante una sessione del parlamento tenutasi giovedì scorso (7 ottobre) e arriva sulla scia delle accresciute tensioni tra Taiwan e la Cina continentale, con Pechino che afferma di considerare ancora l'isola una provincia ribelle che deve essere riportata sotto il controllo del potere continentale, e le crescenti incursioni aeree, nonché le polemiche tra le parti.Sebbene i funzionari cinesi non abbiano escluso l’uso della forza in caso di necessità, Taiwan è ferma sulla sua posizione di nazione sovrana che vuole mantenere la propria autonomia ad ogni costo.Nonostante la disputa di lunga data, Chiu ha sottolineato, durante la sessione parlamentare di giovedì, che la "Repubblica di Cina non inizierà assolutamente una guerra contro la con la Repubblica Popolare Cinese”, ha riferito la Reuters.La dichiarazione di Chiu fanno seguito alle sue stesse osservazioni della settimana scorsa, in cui avvertiva i legislatori della capitale Taipei, secondo i quali la Cina avrebbe le capacità, e probabilmente anche le intenzioni, di organizzare un'invasione "su vasta scala" contro Taiwan entro il 2025, poiché le tensioni tra i i due vicini erano le "più gravi" degli ultimi decenni.In risposta all'allarme, i funzionari cinesi hanno successivamente affermato che i passaggi ravvicinati facevano parte di un più ampio sforzo di Pechino per difendere la sovranità e il territorio della Cina, incolpando a sua volta il governo indipendentista di Taiwan per l'aumento delle tensioni.

mondo, cina, taiwan