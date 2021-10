https://it.sputniknews.com/20211014/stupisce-ancora-lartista-sardo-garau-venduta-unaltra-sua-opera-invisibile-a-28mila-13308223.html

Stupisce ancora l'artista sardo Garau: venduta un'altra sua 'opera invisibile' a €28mila

Nuovo record dell'artista. Dopo 'Io sono', prima opera invisibile dell'autore, battuta a 15mila euro, venduta a 28mila euro l'opera 'Davanti a te'.

Dopo aver stupito il mondo intero con l'opera 'Io sono', opera che consisteva in una scultura immateriale, l'artista sardo fa ancora una volta parlare di sé, dopo che un'altra sua opera, anch'essa invisibile, è stata battuta all'asta '4-U Arte contemporanea di Art-Rite', nota casa d'aste milanese, leader nel settore dell'arte contemporanea.L'unica cosa tangibile, anche in questo caso, è il certificato di autenticità firmato dall'artista sardo.Base d'asta tra i 12 e i 16mila euro, l'opera ha raggiunto la cifra record di 28mila euro.Garau ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Firenze.I critici inneggiano al rivoluzionario, additando l'artista sardo come colui che ha perfino superato Marcel Duchamp, che già aveva stupito il mondo, asserendo che ''qualunque oggetto di uso comune può diventare arte''.Garau ha superato, e di molto, questo concetto, inventando l'arte 'invisibile'. Un nulla che vale pure parecchi soldi, dato che di nulla speciale si tratta, 'firmato'.Si ricorderà, in arte, chi ha sperimentato tagliando le tele, chi, già nel lontano 1961, era riuscito a vendere ben 90 barattoli dal contenuto parecchio, diciamolo, insolito, alcuni venduti e rivenduti a collezionisti a cifre record (275.000 euro) ed esposti tutt'oggi nelle gallerie di tutto il mondo, e chi si era seduto ad un tavolo ed aveva incontrato i visitatori di una mostra uno per uno, mese dopo mese, in una forma di arte viva in atto.

Vera 22 "Nel mondo c'e' gia troppo di niente venduto per qualcosa" disse Garau.... Mi chiedo se quelli che comprano ste opere orgogliosamente portano un niente in testa.

trasimaco io Tanto più che sborsare 28000 euro per "niente" rasenta la pazzia compulsiva.

sardegna

