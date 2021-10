https://it.sputniknews.com/20211014/scherzava-un-portavoce-commenta-lidea-di-duterte-di-vaccinare-le-persone-riluttanti-nel-sonno-13314781.html

“Scherzava”: un portavoce commenta l’idea di Duterte di vaccinare le persone riluttanti nel sonno

“Scherzava”: un portavoce commenta l’idea di Duterte di vaccinare le persone riluttanti nel sonno

Il presidente filippino Rodrigo Duterte stava scherzando quando ha suggerito che le persone riluttanti a farsi vaccinare contro il COVID-19 dovrebbero essere... 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T20:36+0200

2021-10-14T20:36+0200

2021-10-14T20:36+0200

mondo

filippine

rodrigo duterte

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/459/53/4595369_0:0:3944:2219_1920x0_80_0_0_cdbe77ffffd363838c7c6938780dede4.jpg

"Sì, era uno scherzo", ha detto Roque in un briefing virtuale.La battuta del controverso presidente filippino, certamente non nuovo ad uscite di questo genere, tanto che il dubbio se effettivamente dicesse sul serio rimane legittimo, era stata fatta all'inizio di questa settimana, quando questi si era lamentato del fatto che lo sforzo di vaccinazione del Paese finisse ostacolato da coloro che sono ancora riluttanti a farsi somministrare l’inoculo.Il presidente ha anche esortato la popolazione a rispettare le restrizioni, compreso il distanziamento sociale e l'obbligo di indossare mascherine.Ad oggi, il Paese ha registrato quasi 2,7 milioni di casi di COVID-19 e poco più di 40.000 morti.Il Presidente Duterte è famoso in tutto il mondo per le sue uscite ‘eccentriche’, da quando nel 2016 diede pubblicamente del “figlio di...” a Barack Obama. Ma la lista dei suoi ‘colpi a sorpresa’ è lunghissima ed difficile da ripercorrere tutta, nel link a seguire trovate una lista con gli episodi più noti, per altro in continuo aggiornamento.

https://it.sputniknews.com/20190918/vivi-o-morti-ma-meglio-morti--la-strana-taglia-di-duterte-8107623.html

filippine

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, filippine, rodrigo duterte, coronavirus nel mondo