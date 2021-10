https://it.sputniknews.com/20211014/salvini-nessuno-senza-stipendio-a-causa-del-green-pass-13313433.html

Salvini, nessuno senza stipendio a causa del green pass

Salvini, nessuno senza stipendio a causa del green pass

Dopo averne parlato questa mattina a RadioAnch'io, Matteo Salvini torna sul green pass, a seguito delle richieste dei sindacati avanzate al presidente del...

“Mentre qualcuno si occupa di fascismo che non torna, – dice Salvini – la Lega si occupa di aiutare i lavoratori. Ho chiesto ieri a Draghi e oggi ho visto che lo chiedono anche i sindacati: tamponi rapidi e gratuiti per i milioni di lavoratori che ancora non hanno il green pass, perché non è possibile lasciare a casa migliaia di insegnanti, medici, infermieri, poliziotti, pompieri”, afferma Salvini a pochi giorni dai ballottaggi in città chiave per le future strategie politiche.“Tutelare la salute sì, ma rispettare il diritto al lavoro. Non ci deve essere neanche un italiano che da domani resta a casa senza stipendio. Chiediamo che tutti possano lavorare”, ha affermato Salvini, partecipando a un'iniziativa elettorale a Cassano d'Adda, in provincia di Milano, come riportato dall’Ansa.

