Salvini, Lamorgese non è all’altezza: "Se fossi stato io, mi avrebbero cacciato"

“È un totale fallimento sul tema dell'ordine pubblico, rave-party, gli sbarchi, le violenze, le baby gang. L'attuale ministro dell'Interno non è all'altezza... 14.10.2021, Sputnik Italia

Intervistato da RadioAnch’io, Salvini è intervenuto sull’argomento del momento: Forza Nuova.“Se si inaspriscono gli animi e la caccia al nemico in un momento in cui l'emergenza è il lavoro, non si fa un servizio al Paese. L'emergenza non è lo sbarco dei fascisti, ma la tutela del lavoro”, queste le parole del capo della Lega.Non bisogna complicare, ma “semplificare e aiutare, non isolare”. E poi, fa notare Salvini, “gli italiani sono tra i più vaccinati al mondo”, con l’80% della popolazione che ha ricevuto la doppia dose.Quindi, quello che “serve è buon senso ed equilibrio. Bisogna risolvere i problemi e non crearli. Siamo gli unici ad avere questi problemi”, rincara Matteo Salvini.Tamponi gratuitiDa qui, il nuovo invito a mettere i tamponi gratuiti a disposizione dei non vaccinati, perché “lo ha detto anche Grillo”, fa notare.E fa notare anche che “ci sono 20mila poliziotti senza green pass”.Intanto, a sinistra, Enrico Letta ha considerato strumentali gli attacchi di Giorgia Meloni alla Lamorgese ed ha invitato il centrodestra a prendere le distanze nette dal neofascismo, votando la loro richiesta di scioglimento di Forza Nuova.

