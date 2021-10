https://it.sputniknews.com/20211014/processo-bataclan-madre-di-valeria-solesin-ai-terroristi-cosa-sono-per-voi-quei-130-morti-13309593.html

Processo Bataclan, madre di Valeria Solesin ai terroristi: "Cosa sono per voi quei 130 morti?"

A Parigi è in corso il processo sulla strage del Bataclan, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 novembre del 2015, e gli altri attentati nel cuore della... 14.10.2021, Sputnik Italia

In aula ci sono anche i parenti delle vittime e, tra loro, la madre di Valeria Solesin (padre e fratello sono rimasti a Venezia), morta al Bataclan. La madre, Luciana Milani, ha preso la parola ed ha chiesto all’imputato Salah Abdeslam:“Cosa rappresentano per loro questi 130 morti, i morti che noi piangiamo e che per motivi a noi misteriosi sono diventati il loro bersaglio? Chiedo agli imputati di rispondere ed esprimere il loro pensiero”.Il Corriere del Veneto riporta anche un secondo passaggio del suo discorso, ancora più incisivo:Con la madre di Valeria, in aula, l’ex fidanzato e gli amici che quella sera erano al Bataclan e che sono sopravvissuti alla mattanza. Sono tutti parte civile e seguiti dall’avvocato Constance Dewawrin.

Superbianco Juden Palestine apartheid Lo chieda ai terroristi di Israele che a Gaza, solo con piombo fuso nel 2008, hanno fatto 1300 morti e 5000 feriti.

Vera 22 La cosa che al epoca nel 2015 mi impersiono è la reazione e l'espresioni di viso che ebbero I genitori di Valeria. Non mi soffermo su dolore che indubbiamente hanno provato pero' come se stessimo parlando di eroi. Cio'e I genitori di Valeria mi sembravano genitori di un militare. E anche adesso l'intervento della madre come se fa parte di un copione. In tempi di oggi, dopo tutto che abbiamo visto, anche su Afghanistan per esempio andare e chiedere a un "terorista" perché l'ha fatto mi sembra fuori luogo. Le persone che subiscono una perdita' del genere invece di continuare a fare parte di un scenario fatto proprio da mandanti di questi crimini dovrebbero dare il contributo che queste cose non si ripetono piu'. E anche per loro stessi dare un senso a questo dolore è preservare gli altri dallo stesso.

