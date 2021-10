https://it.sputniknews.com/20211014/peggio-del-previsto-rapporto-rivela-un-picco-di-antisemitismo-sui-social-13305747.html

“Peggio del previsto”: rapporto rivela un picco di antisemitismo sui social

“Peggio del previsto”: rapporto rivela un picco di antisemitismo sui social

Un rapporto congiunto svedese, britannico e tedesco rivela che su tutti i social media staremmo assistendo ad un aumento dei contenuti antisemiti, nonostante i... 14.10.2021, Sputnik Italia

Il rapporto, intitolato 'Antisemitismo nell'era digitale', scritto dalla fondazione svedese per i diritti umani Expo, insieme al gruppo anti-estremista britannico Hope Not Hate e alla fondazione tedesca Amadeu Antonio, presentato mercoledì al Forum internazionale di Malmö per la memoria dell'Olocausto e la lotta contro l'antisemitismo, dove sono presenti leader mondiali e rappresentanti dei giganti della tecnologia, sostiene che l’odio antisemita sui social starebbe aumentando.Su tutte le principali piattaforme, TikTok, Instagram, Facebook, Parler, Reddit, Telegram, Twitter, Youtube e 4chan, si starebbe diffondendo l’antisemitismo, principalmente attraverso teorie del complotto, immagini e clip, nonché vari hashtag.Il rapporto indica, tra le altre cose, innumerevoli hashtag, su Instagram e TikTok, che fanno riferimento a teorie del complotto antisemita o alla creazione di miti sul popolo ebraico. Su TikTok, i post con alcuni hashtag antisemiti sono stati visualizzati oltre 25 milioni di volte in sei mesi.Secondo il rapporto, tuttavia, la prevalenza di contenuti antisemiti sarebbe relativamente inferiore su piattaforme con una maggiore moderazione, come YouTube.“Il nostro rapporto mostra che si può fare qualcosa per il problema. Sia il settore tecnologico che i legislatori devono agire, e rapidamente", ha affermato Poohl in conclusione.

Superbianco Juden Palestine apartheid I media Facebook, Instagram, Twitter, fanno una censura capillare e devastante su chiunque critichi lo Stato ebreo nazisionista, colonialista, di apartheid, genocida Israele,ma gli oppositori solidali con i nativi palestinesi e per il boicottaggio dei suprematisti nazisti ebrei sionisti, sono decine, centinaia di milioni ed é impossibile chiuderli e zittire tutti. IHRA, AIPAC, e massoneria ebrea varia che equiparano antisionismo a antisemitismo (gli ebrei di Israele sono nativi europei, i palestinesi sono semiti) chiedono leggi sempre piú repressive. Sionismo = totalitarismo, ideologia suprematista messianica degli ebrei popolo eletto. 1

piero principe si si come no! senza i media di distrazione di massa i satanisti nwo a questora erano alla playstation come tutti 0

