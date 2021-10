https://it.sputniknews.com/20211014/norvegia-per-le-forze-di-sicurezza-e-terrorismo-lattacco-con-arco-e-frecce-13313333.html

Norvegia, per le forze di sicurezza è terrorismo l'attacco con arco e frecce

Norvegia, per le forze di sicurezza è terrorismo l'attacco con arco e frecce

L'attacco con arco e frecce sembra essere un atto terroristico, ma non cambia il quadro della minaccia nazionale, hanno fatto sapere oggi le forze di sicurezza...

Il servizio di sicurezza della polizia norvegese ha aggiunto che viene costantemente valutato il contesto delle minacce in Norvegia e la sua valutazione è che ciò che è accaduto a Kongsberg non cambia l'ambito generale.Ieri notte, la polizia ha arrestato un uomo nel centro di Kongsberg che ha tirato frecce col suo arco, uccidendo almeno cinque persone e ferendone altre due. È noto che il sospettato, un danese di 37 anni che vive a Kongsberg, ha agito da solo.Il fermato è stato interrogato durante la notte. Secondo la polizia, ha ammesso di aver commesso ciò di cui è stato accusato ed ha espresso la disponibilità a collaborare con la polizia, ma non ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a commettere la strage. Quattro donne e un uomo sono le vittime, di età compresa tra i 50 ei 70 anni.

