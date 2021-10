https://it.sputniknews.com/20211014/norvegia-attacco-con-larco-il-sospetto-era-segnalato-per-conversione-allislam-radicale-13309863.html

Norvegia, attacco con l’arco: Il sospetto era segnalato per conversione all'Islam radicale

Norvegia, attacco con l’arco: Il sospetto era segnalato per conversione all'Islam radicale

Il presunto assassino di cinque persone a Kongsberg, in Norvegia, colpite a morte con frecce scagliate da un arco, sarebbe un danese di 37 anni convertito... 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T11:44+0200

2021-10-14T11:44+0200

2021-10-14T11:51+0200

mondo

norvegia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/874/39/8743904_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c7fbc9ea9cdb87f028fe8a6153dab354.jpg

La polizia norvegese ha confermato le informazioni trapelate in precedenza, secondo cui il presunto assalitore che ha ucciso cinque persone con un'arco in Norvegia era collegato all'integralismo islamico.La polizia lo stava seguendo a causa di preoccupanti segnali di radicalizzazione, ha detto il capo della polizia regionale Ole Bredrup Saeverud in una conferenza stampa stamane, giovedì 14 ottobre.Finora, la pista del terrorismo non è stata né confermata né esclusa.Gli eventi si sono svolti ieri sera, mercoledì 13 ottobre, nella città norvegese di Kongsberg, cittadina con circa 26mila abitanti ad ovest della capitale Oslo. Armato di arco, un individuo ha colpito i passanti con frecce, uccidendo cinque persone, quattro donne e un uomo, di età compresa tra i 50 e i 70 anni. Altri due malcapitati sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale, in condizioni valutate non critiche per la vita.Il presunto autore è un danese di 37 anni che risiede a Kongsberg, il quale avrebbe ammesso i fatti durante il primo interrogatorio. La polizia suggerisce che l’uomo potrebbe essere sottoposto a visita psichiatrica prima di comparire davanti al giudice, in vista della sua custodia cautelare.

https://it.sputniknews.com/20211014/norvegia-attacco-con-arco-e-frecce-cinque-morti-altre-due-persone-ferite-13303463.html

zara tustra Quelli che arrivano ci portano altri valori...

1

norvegia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, norvegia