Napoli, Metro Linea 1 ferma per tentato suicidio nei pressi di una delle fermate

Il presunto tentato suicidio presso la fermata della metro ‘Quattro Giornate’ al Vomero, riporta il Napoli Today.Il macchinista è riuscito a frenare per tempo e ad evitare che l’uomo finisse schiacciato dal treno metropolitano.Secondo quanto viene riferito, l’uomo avrebbe tra i 40 e i 50 anni e non avrebbe riportato conseguenze grazie alla prontezza del macchinista.Presso la fermata della Metro Linea 1 Quattro Giornate è giunto il 118 ed anche le forze dell’ordine, e una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento orientale.Alle ore 18 l’Azienda napoletana mobilità (ANM) che gestisce la Linea 1 ha reso noto attraverso i suoi canali ufficiali che il servizio metropolitano è ripreso “con la circolazione sulla tratta parziale Piscinola – Vanvitelli.Per oggi giovedì 14 ottobre, la linea terminerà anzitempo il servizio per interventi di manutenzione straordinaria.Ultima corsa da Piscinola alle ore 20.28, ultima corsa da Garibaldi ore 20.54.

