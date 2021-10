https://it.sputniknews.com/20211014/monza-come-il-vero-lupin-un-21enne-ispirato-dalla-serie-tv-ruba-in-oratorio-13309192.html

Monza: come il vero 'Lupin', un 21enne ispirato dalla serie tv ruba in oratorio

Ispirato dalla famosissima serie tv Lupin, un 21enne di Monza ha rubato nell'oratorio pochi spiccioli e poche bibite analcooliche. Poi, trovandosi ferito, ha chiamato i soccorsi, raccontando dapprima di aver subito una rapina, lui stesso rapinatore in realtà, da parte di tre sconosciuti.Di fronte alle pressanti richieste dei carabinieri, è crollato in un pianto interrotto, ammettendo le proprie responsabilità e raccontando di aver usato la stessa tecnica vista tante volte negli episodi della serie.Si era lanciato, infatti, contro le vetrate dell'oratorio, indossando una giacca di pelle come Lupin.

