https://it.sputniknews.com/20211014/mix-vaccinale-sputnik-light-astrazeneca-da-maggiore-protezione-contro-il-covid-del-solo-siero-az-13318745.html

Mix vaccinale Sputnik Light-AstraZeneca dà maggiore protezione contro il Covid del solo siero AZ

Mix vaccinale Sputnik Light-AstraZeneca dà maggiore protezione contro il Covid del solo siero AZ

L'uso combinato dei vaccini AstraZeneca e Sputnik Light produce una risposta immunitaria più forte contro l'infezione da coronavirus rispetto all'uso del solo... 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T17:52+0200

2021-10-14T17:52+0200

2021-10-14T17:52+0200

medicina

vaccino

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/12283613_0:68:776:505_1920x0_80_0_0_fb34fa7344d20fb77c920ea92ab8a8e2.jpg

"La combinazione AstraZeneca-Sputnik Light aveva precedentemente mostrato ottimi risultati di immunogenicità e sicurezza in Azerbaigian e ora in Argentina. La combinazione AstraZeneca-Sputnik Light ha mostrato livelli di immunogenicità più elevati rispetto al vaccino AstraZeneca originale", si afferma in una nota.Si specifica che questi sono i risultati di uno studio intermedio sulla combinazione dei vaccini condotto in Argentina, a cui hanno preso parte più di 1.000 persone.Inoltre lo studio ha dimostrato che Sputnik Light è efficace come dose di richiamo polivalente per i vaccini prodotti da AstraZeneca, Sinopharm, Moderna e Cansino, inducendo una forte risposta immunitaria mostrando al tempo stesso un'elevata sicurezza."La dose di Sputnik Light è un efficace richiamo universale per i vaccini prodotti da Astrazeneca, Sinopharm, Moderna e Cansino. Ogni combinazione di "mix vaccinale" con Sputnik Light ha fornito un livello anticorpale più elevato il 14° giorno dopo la somministrazione della seconda dose rispetto all'originale omogeneo (stesso vaccino della prima e della seconda dose) di ciascuno dei vaccini. I dati hanno anche dimostrato un alto profilo di sicurezza dell'uso di Sputnik Light in combinazione con tutti gli altri vaccini senza eventi avversi gravi dopo la vaccinazione in nessuna combinazione", ha aggiunto il Fondo sovrano russo.Il primo accordo sulle sperimentazioni cliniche congiunte dell'uso combinato dei vaccini AstraZeneca e Sputnik Light è stato firmato dall'Rdif, dall'istituto di ricerca russo Gamaleya, AstraZeneca e R-Pharm nel dicembre 2020.

Don Camillo Un teatrino ridicolo!!😁😁

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, vaccino, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus