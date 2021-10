https://it.sputniknews.com/20211014/matteo-salvini-chiede-a-draghi-di-abbassare-i-toni-per-riconciliare-gli-italiani-13306016.html

Matteo Salvini chiede a Draghi di abbassare i toni per riconciliare gli italiani

Matteo Salvini chiede a Draghi di abbassare i toni per riconciliare gli italiani

Matteo Salvini ha incontrato mercoledì 13 ottobre il presidente del Consiglio Mario Draghi, per discutere del clima di tensione che si respira nelle piazze del... 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T10:17+0200

2021-10-14T10:17+0200

2021-10-14T10:54+0200

matteo salvini

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10343550_0:315:2048:1467_1920x0_80_0_0_7ec58ede74dc9f8709c7baf3821e0681.jpg

“Penso che Draghi abbia capito che il momento è delicato e ci sono tante tensioni e tutti devono contribuire a svelenirle queste tensioni”, ha affermato Salvini al termine dell’incontro, sollevando dubbi anche sulla manifestazione della Cgil di sabato 16 ottobre, ad un solo giorno dai ballottaggi delle amministrative in città chiave per tutti gli schieramenti politici.“Fare cortei di parte con le bandiere rosse, insultare tizio e caio non è il bene dell'Italia”, ha affermato Salvini.La richiesta della Lega, e anche di Fratelli d’Italia, è di azzerare i costi dei tamponi per i lavoratori e le lavoratrici che non vogliono vaccinarsi, ma che dovranno presentarsi al lavoro muniti di un green pass valido, per non risultare assenti non giustificati.Il ministro del lavoro, Andrea Orlando, sul tema dei tamponi gratuiti è intervenuto, affermando che non può essere ammessa la gratuita, perché bisogna guardare anche a chi il vaccino lo ha fatto.Sciogliere Forza NuovaNel frattempo, i partiti del centrosinistra chiedono, con una mozione in Parlamento, lo scioglimento di Forza Nuova, come previsto dalla Costituzione italiana, cioè per apologia di fascismo.Giorgia Meloni, intervenendo su Rete 4 due sere fa, aveva affermato che, per lei, Forza Nuova il governo la può anche sciogliere, ma che non voteranno la mozione del centrosinistra.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

matteo salvini, politica italiana