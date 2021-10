https://it.sputniknews.com/20211014/letta-sui-tamponi-gratuiti-ai-no-vax-come-il-condono-agli-evasori-fiscali-13314910.html

Letta sui tamponi gratuiti ai no-vax: come il condono agli evasori fiscali

Letta sui tamponi gratuiti ai no-vax: come il condono agli evasori fiscali

Questa la linea di Enrico Letta, segretario del Pd, dopo le parole di Matteo Salvini di sostegno alla richiesta dei sindacati di ridurre di molto i costi dei... 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T17:28+0200

2021-10-14T17:28+0200

2021-10-14T17:28+0200

coronavirus in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/10348379_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_4878a5178073b7cf0f03d0fc85908b69.jpg

“Il tampone gratuito (ai non vaccianti - ndr) è come il condono per chi non paga le tasse. Noi siamo contro questa logica. Deve essere premiato chi è fedele, chi paga le tasse e chi si è vaccinato”, non l’opposto. Questa la linea di Enrico Letta, segretario del Pd, dopo le parole di Matteo Salvini di sostegno alla richiesta dei sindacati di ridurre di molto i costi dei tamponi per i lavoratori non vaccinati.Poco fa, infatti, Salvini è intervenuto nuovamente sul green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, che scatterà dalla mezzanotte nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private.Salvini, durante un comizio elettorale a favore di un candidato del centrodestra, che si contende il ballottaggio il prossimo fine settimana, ha affermato che nessuno si deve vedere decurtare lo stipendio a causa del green pass.I 7-8 milioni di lavoratori e lavoratrici non vaccinati devono poter ricevere il tampone gratuito, è la linea di Matteo Salvini.Trieste tiene l’Italia col fiato sospesoE mentre anche chi da casa lavora in smart working e tuta dovrà mostrare il green pass, non è ancora ben chiaro a chi, a Trieste un gruppo non vaccinato di personale ha praticamente preso in ostaggio uno dei porti più importanti d’Italia.Dopo alcune concessioni sui tamponi, la posta è stata innalzata e ora chiedono che l’obbligo del green pass slitti al 31 ottobre o bloccheranno il porto.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, green pass