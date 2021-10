https://it.sputniknews.com/20211014/letta-e-i-no-vax-non-esiste-che-blocchino-il-paese-13306817.html

Letta e i no vax: Non esiste che blocchino il paese

Letta e i no vax: Non esiste che blocchino il paese

Se con l’entrata in vigore del green pass obbligatorio l’Italia si dovesse bloccare, il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, afferma che “sarebbe... 14.10.2021, Sputnik Italia

politica italiana

enrico letta

Ed aggiunge: “Non si vede perché qualcuno che non vuole vaccinarsi debba bloccare il Paese. È una motivazione non reale, che non esiste, che non ha senso”. Queste le parole pronunciate dal neo deputato in diretta su Radio Rai, durante Radio anch’io.“Se si cede alla regola fondamentale che ci sta portando fuori dall'emergenza, allora diventa tutto più complicato”, motiva Letta.Falle nella gestione dell’ordine pubblicoPer quanto riguarda le manifestazioni violente di sabato scorso, quando Forza Nuova ha attaccato la sede della Cgil e meditava di assaltare anche Palazzo Chigi, sede del Governo, Letta ha affermato che falle nella sicurezza ci sono state.E per quanto riguarda le risposte della Meloni all’interrogazione del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il segretario del Pd afferma:“È ovvio che l'attacco della Meloni è strumentale e serve a coprire delle responsabilità, ora cerca di scaricare la vicenda sulla ministra Lamorgese. Non capisco cosa c'entra questo, poi, con la richiesta di pacificazione che ha fatto Salvini ieri, dopo aver incontrato la Meloni. Mi sembrano giochi sulla pelle del paese”.Nessuna delegittimazione del centrodestraLetta afferma che “non c'è delegittimazione del centrodestra, serve invece delegittimare le frange estreme e squadriste e quello che è successo sabato scorso. E noi sabato prossimo saremo in piazza senza bandiere di partito”.

F you non esiste che uno straniero fighters di Macronsia in Italia al parlamento.....caccola vai a zappare!

marco paradigma Letta ormai è a rischio morte ben più di Draghi e Speranza. E' ben chiaro a tutti che ha trasformato il suo PD nel partito dei volenterosi carnefici. Quindi riceverà quello che si merita. E' la legge del contrappasso.

