Lecce: incidente in monopattino. Due 13enni si scontrano contro un'auto: una in coma, l'altra ferita

In due su un monopattino, si sono scontrate contro una macchina. Sono gravemente ferite. Una delle due in coma. 14.10.2021, Sputnik Italia

L'incidente è avvenuto nella città pugliese ieri sera, in viale della Repubblica. Le due ragazzine si sono scontrate contro un'auto il cui conducente non risulta essere indagato. Negativo all'alcol test. Entrambe le ragazze sono ricoverate all'ospedale Vito Fazzi. Una in coma, in prognosi riservata l'altra. Si apprende che non indossavano il casco.

