https://it.sputniknews.com/20211014/le-elezioni-irachene-tra-astensionismo-e-proteste-voto-fondamentale-per-la-stabilita-13318981.html

Le elezioni irachene tra astensionismo e proteste: "Voto fondamentale per la stabilità"

Le elezioni irachene tra astensionismo e proteste: "Voto fondamentale per la stabilità"

Sputnik Italia ha intervistato Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo e unico italiano a partecipare alla missione dell'Ue per il monitoraggio delle elezioni in Iraq.

2021-10-14T20:50+0200

2021-10-14T20:50+0200

2021-10-14T20:50+0200

mondo

iraq

elezioni

interviste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/13318957_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_669e0115cde6b951518a13f48be673e3.jpg

Un voto arrivato mesi prima del previsto per effetto delle proteste del 2019, quando migliaia di giovani scesero in piazza per manifestare contro la corruzione, ma che è stato caratterizzato da un’affluenza al minimo storico, tanto che si è parlato di un vero e proprio boicottaggio delle urne. Ad affermarsi, nella quinta consultazione elettorale che va in scena in Iraq dalla caduta di Saddam Hussein, è stato il partito del religioso sciita Moqtada al-Sadr. Ma tra la popolazione c’è chi denuncia l’impossibilità di realizzare elezioni davvero libere nella situazione attuale, caratterizzata da importanti criticità sul fronte politico, economico e della sicurezza. E in molti dichiarano di aver perso la fiducia nel futuro. Sputnik Italia ne ha parlato con Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo e componente della delegazione per le relazioni con l’Iraq, di ritorno dalla missione di monitoraggio delle elezioni nel Paese.- Lei è stato l’unico italiano a partecipare, ci racconta in che clima si sono svolte queste elezioni?- Il clima in cui si sono svolte le elezioni, facendo le debite proporzioni rispetto all’Occidente, è stato buono. Certo, nel testo che abbiamo redatto contenente l’analisi della missione di osservazione elettorale dell’Ue abbiamo denunciato intimidazioni a donne, candidati indipendenti, rappresentanti delle minoranze. È emerso anche un limite della legge elettorale che non prevede una soglia massima per i fondi che possono essere spesi dai candidati, quindi c’erano sicuramente molti candidati svantaggiati. Ma rispetto a periodi storici in cui a Baghdad esplodevano tra le dieci e le quindici autobombe al giorno, oggi possiamo dire che la situazione sia nettamente migliore. Va ricordato che se ci sono state elezioni anticipate lo si deve anche ai moti dei giovani, quindi si è trattato di una consultazione frutto del malcontento diffuso e manifestato dalle nuove generazioni contro la corruzione e dell’auspicio di un reale e concreto cambiamento che porti l’Iraq verso un futuro di sviluppo.- Ad affermarsi alle urne è stato il movimento di Moqtada al-Sadr. Cosa significa per il futuro del Paese?- L’affermazione di al-Sadr è stata netta, così come netto è stato il calo di alcune forze legate alle milizie e su posizioni ancora più vicine al mondo sciita. Sottolineo un altro dato: il Partito Democratico del Kurdistan (Kdp), in Kurdistan ha avuto un’affermazione forte, anche a Kirkuk, a differenza dell’ultima consultazione elettorale. - Alcuni commentatori hanno sottolineato come con l’affermazione dei sadristi l’influenza dell’Iran sul nuovo governo rimarrà preponderante, al netto delle proteste dei partiti pro-iraniani sui presunti brogli, è d’accordo?- Sicuramente con il rafforzamento di al-Sadr l’influenza dell’Iran rimarrà preponderante, ma nessun esito elettorale avrebbe potuto far sì che questa realtà - l’influenza di Teheran e il finanziamento iraniano ad alcune forze e milizie - cambiasse drasticamente. Purtroppo, le influenze di paesi stranieri, non solo l’Iran ma anche la Turchia, fa sì che l’Iraq non sia veramente autonomo e indipendente nelle sue scelte. Il fatto che alcune forze abbiano dichiarato di non accettare l’esito del voto è probabilmente derivato dalla frustrazione di un risultato che non è buono e speriamo che anche queste forze riescano nelle prossime settimane a fare ragionamenti più costruttivi verso la stabilizzazione, troppo importante per il futuro del Paese. - Dopo le proteste contro la corruzione che hanno portato alle elezioni anticipate, l’affluenza alle urne è stata al minimo storico. Gli iracheni hanno perso la fiducia nel sistema democratico?- Diverse organizzazioni, associazioni che si occupano di diritti per le donne, realtà giovanili alla base delle proteste degli anni scorsi ci hanno segnalato proprio questo, me lo hanno riferito anche alcuni presidenti di seggio, che non nascondevano una scarsa fiducia nel futuro. L’affluenza è stata più bassa che in precedenza. La popolazione più secolarizzata era quella che meno credeva nell’importanza di questo momento elettorale. Tuttavia, i candidati indipendenti hanno ottenuto un discreto successo e ci possono essere elementi affinché in futuro ci possa essere una maggiore fiducia da parte dei cittadini.- Pensa che da questo voto potrà emergere un governo capace di affrontare le principali sfide che il Paese ha davanti, come la lotta alla povertà e al terrorismo islamista?- A mio avviso ci sono tutti gli elementi per cui dopo queste elezioni l’Iraq possa prendere coscienza di sé stesso e creare un governo che porti a sviluppo, stabilità e maggiore distribuzione della ricchezza. È chiaro che per arrivare a questo occorre maturità da parte di tutti gli attori in campo.È poi fondamentale lottare contro il traffico illegale di petrolio, che avviene attraverso le frontiere dell’Iran e della Turchia, di cui sono a conoscenza tutti ma contro cui non si fa nulla. Serve fare di più perché si giunga da una situazione che vede settarismo religioso e influenze tribali nelle zone rurali a un sistema dove la secolarizzazione sia un concetto accettato da tutti.In un Paese dove circolano milizie armate non si può pensare di giungere a breve a una soluzione paragonabile a quella di altri Paesi. Però è fondamentale ed è sicuramente uno strumento necessario per combattere la povertà, il disagio giovanile e il fatto che una larga fascia della popolazione non creda che l’Iraq abbia un futuro. - Che ruolo può avere il nostro Paese nel processo di stabilizzazione dell’Iraq?- Mi ha fatto piacere constatare come l’Italia abbia una presenza importante, che non è solo quella di sfruttamento delle risorse energetiche, ma anche di formazione delle forze civili e di collaborazione nella lotta al traffico illegale di opere d’arte e di aiuto nella gestione e la catalogazione di un patrimonio storico di opere che va assolutamente preservato e deve essere una delle chiavi per lo sviluppo futuro di un Paese che è la culla di tutte le civiltà del mondo mediorientale e del Mediterraneo.

iraq

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

mondo, iraq, elezioni, interviste