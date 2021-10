https://it.sputniknews.com/20211014/la-polizia-di-oslo-sta-esaminando-i-rapporti-ricevuti-su-altri-arcieri-avvistati-dopo-lattacco-13307299.html

Oslo, la polizia esamina i rapporti su un altro arciere avvistato dopo l'attacco di ieri

Ieri, verso sera, un uomo ha lanciato delle frecce da un arco in un luogo affollato nella città di Kongsberg, uccidendo cinque persone e ferendone altre due... 14.10.2021, Sputnik Italia

La polizia di Oslo ha riferito di aver da poco ricevuto notizie, secondo cui un altro arciere sarebbe stato avvistato poco dopo il recente attacco mortale di ieri."La polizia è nella zona di Huseby. Abbiamo ricevuto un messaggio riguardante un uomo in possesso di arco e frecce. Non si è registrata alcuna situazione pericolosa e non abbiamo ricevuto informazioni su eventuali feriti. Stiamo perquisendo la zona e stiamo controllando i club locali di tiro con l'arco", ha twittato la polizia.

