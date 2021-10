https://it.sputniknews.com/20211014/ingv-allarme-presenza-gas-nel-sottosuolo-a-vulcano-evacuate-alcune-persone-13304340.html

Ingv: allarme presenza gas nel sottosuolo a Vulcano. Evacuate alcune persone

Segnalate dai residenti strane esalazioni nei giorni scorsi che avevano provocato malessere negli animali domestici. Evacuati alcuni abitanti per precauzione. 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T08:47+0200

2021-10-14T08:47+0200

2021-10-14T08:47+0200

gas

geologia

Intervento dei Carabinieri a Vulcano, piccola isola appartenente all'arcipelago delle Eolie, a 25 km dalle coste della Sicilia. I militari sono intervenuti in contrada Porto Levante dopo le segnalazioni dei cittadini che avevano riferito di strane fuoriuscite di gas (CO2, n.d.r.) dal sottosuolo antistante le abitazioni, in contrada Porto Levante.Il sito dell'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, riporta la notizia in prima pagina, ricordando che l'isola di Vulcano è un sistema vulcanico da sempre attivo. L'ultima eruzione è avvenuta tra il 1888 e il 1890. Fu lo stesso Mercalli, che ha dato poi il nome alla nota scala usata per classificare i terremoti, testimone dell'eruzione sull'isola. La contrada di Porto Levante si trova proprio al di sotto del cono vulcanico ancora attivo, poco distante, sull'altro lato della costa, dal Vulcanello, altro cratere ora non in attività.Paura e disagio per gli evacuati, che hanno però trovato tutti ristoro ed alloggio presso le strutture ricettive dell'isola o da parenti e amici.

