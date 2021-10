https://it.sputniknews.com/20211014/in-trasferta-dalla-romania-con-documenti-falsi-per-incassare-reddito-di-cittadinanza-50-denunciati-13303859.html

In trasferta dalla Romania con documenti falsi per incassare reddito di cittadinanza: 50 denunciati

In trasferta dalla Romania con documenti falsi per incassare reddito di cittadinanza: 50 denunciati

I viaggi, e le prove, in chat. L'indagine della polizia postale era partita nel 2020. In partenza anche da Austria e Germania. 14.10.2021, Sputnik Italia

Si presentavano agli uffici postali per incassare il reddito di cittadinanza, senza saper parlare italiano. 50 le persone, secondo l'indagine, che percepivano, o avevano tentato di percepire, il reddito di cittadinanza senza averne il diritto.Il tutto organizzato: trasferta dalla Romania, dall'Austria, dalla Germania in Italia, per andare negli uffici postali milanesi e ricevere la ''card'' che veniva ritirata utilizzando false credenziali.L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e dalla Polizia Postale di Roma. Era iniziata a settembre 2020 ed ha portato nel tempo all'arresto di due soggetti trovati in fragrante con documenti falsi, cui era seguito il ritrovamento di carte prepagate, ricevute di avvenuta presentazione dell'istanza per il reddito di cittadinanza, ed erano emerse dalle intercettazioni alcune chat in cui i soggetti si scambiavano informazioni per organizzare i viaggi nel Belpaese.

