Lettonia, il presidente Egil Levits è affetto da coronavirus

Prima di incontrare il nuovo presidente dell'Estonia, Alar Karis, il presidente della Lettonia, Egil Levits, si è sottoposto a un test rapido per il COVID-19, che è risultato positivo, riporta il portale radiotelevisivo lettone LSM.lv."Alla vigilia dell'incontro con il nuovo presidente dell'Estonia, Alar Karis, il capo di Stato, Egil Levits, si è sottoposto a un test rapido per il COVID-19 ed è stato confermata l'infezione. Pertanto, sarà il presidente del parlamento, Ināra Mūrniece, a riceverere la visita ufficiale di oggi, 14 ottobre. Levits ha eseguito il test ieri sera, 13 ottobre, al ritorno dalla Svezia. Oggi sarà sottoposto a un test PCR, secondo il suo ufficio", ha detto nel messaggio.Va notato che Levits ha contattato personalmente per telefono il suo collega estone, con il quale avrebbe dovuto incontrarsi questo giovedì nel castello di Riga. Ha spiegato la situazione e ha chiesto di rinviare l'incontro ad altra data. Karis, per il quale la visita in Lettonia rappresenta il primo viaggio ufficiale all'estero nella sua nuova posizione, ha così accettato di incontrare il presidente del Saeima, il parlamento della Lettonia.

