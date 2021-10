https://it.sputniknews.com/20211014/i-prezzi-del-gas-in-europa-sono-aumentati-di-nuovo-13305636.html

Prezzi del gas in Europa, nuovi aumenti

I prezzi del gas in Europa hanno superato i 1.150 dollari per mille metri cubi. 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T09:54+0200

2021-10-14T09:54+0200

2021-10-14T10:45+0200

economia

gas

prezzi

bollette

ue

I futures sul gas di novembre in Europa hanno iniziato la giornata con un aumento, secondo i dati dell'ICE Futures exchange. Così, i titoli dell'indice olandese TTF (l'hub europeo più liquido) sono partiti da 1.127,5 dollari per mille metri cubi e, alle 9:13, sono saliti di prezzo a 1.157,5 dollari. Il 3,1% in più, rispetto al prezzo calcolato del giorno precedente.Poi sono seguiti alcuni pullback, ma i prezzi rimangono ancora sopra i mille dollari.Gli esperti spiegano questa situazione in base a diversi fattori: il basso livello di occupazione degli impianti di stoccaggio sotterraneo europei, l'offerta limitata dai principali fornitori e l'elevata domanda di Gpl in Asia.

2021

economia, gas, prezzi, bollette, ue