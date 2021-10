https://it.sputniknews.com/20211014/i-beatles-sono-tornati-la-docuserie-in-3-parti-arriva-a-novembre--video-trailer-spettacolare-13317489.html

I Beatles sono tornati, la docuserie in 3 parti arriva a novembre | Video Trailer spettacolare

I Beatles sono tornati, la docuserie in 3 parti arriva a novembre | Video Trailer spettacolare

No, non sono degli attori che somigliano molto ai The Beatles, sono proprio loro e quelle immagini, ora a colori e sorprendentemente in alta definizione (magie... 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T23:45+0200

2021-10-14T23:45+0200

2021-10-14T23:45+0200

the beatles

musica

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/466/44/4664478_0:214:2001:1339_1920x0_80_0_0_3d6b0497603c3446bc9bae4cd6b1fc16.jpg

59 ore di girato che dovevano servire per un documentario sui Beatles e che invece sono finite nel dimenticatoio della storia per ben 50 anni.Ritrovate e acquisite dalla Apple Corps e dalla The Beatles, le immagini documentano la band più famosa e rivoluzionaria al mondo, mentre preparava lo spettacolo "illegale” che andò in scena il 30 gennaio 1969 sul tetto della Apple Corps. No, non quella di Steve Jobs, ma quella dei Beatles stessi.E l’edificio di cinque piani in Savile Row, a Londra, i Beatles lo avevano comprato per 500 mila sterline di allora, il 22 giugno del 1968.Il trailer del documentario ‘The Beatles: get back’, in tre puntate e diretto da Peter Jackson, è stato distribuito dalla piattaforma di streaming on demand Disney+ e già si preannuncia come un video di culto.Chiusi nel loro mega studio, i Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, discutono, litigano, ironizzano l’uno con l’altro e provano le loro canzoni, che hanno insegnato tutto alle generazioni di cantanti pop successive.Un documentario per gli appassionati di musica, ma anche un documento storico per chi di musica se ne occupa, ripercorrendo la storia dei singoli cantanti e dei gruppi iconici, per narrarne il carattere e le idee rivoluzionarie.Il trailer di ‘The Beatles: get back’ è da vedere, e impressiona. Se esistesse un botteghino virtuale, si potrebbe già stimare un tutto esaurito.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

the beatles, musica, video