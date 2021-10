https://it.sputniknews.com/20211014/green-pass-lallarme-della-coldiretti-lo-stop-dei-tir-mette-a-rischio-la-spesa-degli-italiani-13314114.html

Green Pass, l'allarme della Coldiretti: "Lo stop dei tir mette a rischio la spesa degli italiani"

Il presidente dell'associazione, Ettore Prandini, mette in guardia sulle ripercussioni delle proteste no-pass degli autotrasportatori sulla filiera agroalimentare: "A rischio i prodotti più deperibili come latte, frutta e verdura".

“Con l’85 per cento dei trasporti commerciali che in Italia avviene su strada, lo stop di camion e tir mette a rischio la spesa degli italiani, soprattutto per i prodotti più deperibili, come il latte, la frutta e la verdura, che non riescono a raggiungere gli scaffali dei mercati”. A lanciare l’allarme, all’indomani dell’annuncio dello sciopero anti-green pass di portuali ed autotrasportatori, è il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.Se venerdì 15 ottobre, il giorno in cui entra in vigore l’obbligo di presentare il green pass per andare al lavoro, si passasse dalle parole ai fatti, tra i settori più colpiti dai blocchi ci sarebbe proprio l’agroalimentare.“Ai ritardi e alla perdita di opportunità commerciali si aggiungono la distruzione e il deprezzamento che subiscono i prodotti deperibili come latte, carne, frutta e verdura, per i quali va garantita la consegna”, spiega la Coldiretti.Ma non ci sono solo i possibili scioperi ad oltranza per protestare contro la decisione del governo a mettere in difficoltà la filiera. A creare problemi, secondo l’organizzazione dei produttori, sarà anche l’obbligo che scatterà per 400mila lavoratori agricoli, impegnati nella vendemmia, nella raccolta delle mele e delle olive.“L’attività agricola – ricorda - è legata ai cicli stagionali delle coltivazioni e non può essere fermata”.Per questo, sottolinea il presidente di Coldiretti, “è importante intervenire per facilitare l’accesso al lavoro di quanti sono in regola”, attraverso “la semplificazione e la velocizzazione delle operazioni di controllo”.Inoltre, va avanti, sarà importante garantire “l’adeguata copertura degli organici necessari a salvare i raccolti”, attraverso l’introduzione di “strumenti flessibili, concordati con i sindacati, che consentano a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani di poter collaborare temporaneamente alle attività nei campi” e la proroga dei “permessi di soggiorno ai lavoratori stagionali extracomunitari già presenti in Italia”.I dati sugli infortuni da Covid sul lavoro, forniti dalla stessa associazione, sono comunque rassicuranti.Nei primi mesi del 2021, le infezioni registrati nei campi sono state lo 0,3 per cento, nonostante l’attività agricola sia andata avanti anche durante i vari lockdown, grazie alla possibilità di lavorare all’aperto mantenendo il distanziamento.

Vera 22 E continuiamo andare avanti con "dividi ed impera"... Nel tanto Italiani cominciano ad abbituarsi a farsi mancare il cibo.

