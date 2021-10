https://it.sputniknews.com/20211014/green-pass-a-rischio-porti-e-trasporto-su-gomma-no-ai-blocchi-solo-se-slitta-lobbligo-13315776.html

Green pass, a rischio porti e trasporto su gomma: "No ai blocchi solo se slitta l'obbligo"

Green pass, a rischio porti e trasporto su gomma: "No ai blocchi solo se slitta l'obbligo"

I lavoratori del porto di Trieste confermano lo sciopero di venerdì: "L’unica condizione per revocare lo sciopero di domani è far slittare l'entrata in vigore dell'obbligo". Rischio caos anche nel settore del trasporto su gomma.

2021-10-14T19:02+0200

2021-10-14T19:02+0200

2021-10-14T19:02+0200

italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/100/02/1000235_609:0:1930:743_1920x0_80_0_0_d320ed1fb03dd79f63652b50ee2ad328.jpg

L’obbligo di green pass per i lavoratori rischia di paralizzare il Paese. Almeno nella giornata di venerdì, quella in cui le nuove regole entreranno in vigore. A minacciare scioperi e blocchi sono i portuali e gli autotrasportatori, mentre sui canali Telegram fervono i preparativi per una nuova mobilitazione di piazza attesa nella Capitale.Si preannuncia, insomma, un venerdì di passione. I portuali triestini tirano dritto nonostante le aperture del Viminale, che nei giorni scorsi aveva ceduto sulla possibilità che i tamponi ai lavoratori no-vax, il 40 per cento di quelli impiegati nello scalo, fossero offerti dalle aziende."Perché solo ai lavoratori portuali? Gli altri lavoratori valgono di meno? In ogni caso verrebbe pagato solo da alcune aziende, altre non pagherebbero. Quindi è una situazione fuori da qualsiasi norma. Si crea discriminazione nella discriminazione”, è stata la replica di Alessandro Volk, del Coordinamento lavoratori portuali Trieste, intervistato dall’Ansa.“Se ad esempio il Governo proponesse una proroga al 30 ottobre sarebbe una mossa intelligente da parte del Governo per prendere un po' di tempo e trovare poi una soluzione", spiega. Tra quelle che potrebbero soddisfare i portuali, c’è quella del tampone gratuito per tutti i lavoratori.L'ipotesi della proroga, per ora, non sembra essere in campo. Il governo è determinato ad andare avanti, anche se bisognerà valutare nei prossimi giorni se l’introduzione dell’obbligo del green pass per i lavoratori avrà l’effetto di dare una spinta in avanti alla campagna vaccinale, o si tradurrà nell’aumento delle richieste per i tamponi. In quest’ultimo caso, il dubbio è se il sistema possa reggere l’impatto della domanda.Intanto, i 950 portuali triestini senza green pass confermano il blocco del porto. A Genova, sempre secondo l’Ansa, i no-pass sono a quota 20 per cento e si stanno mobilitando anche i Tir. Per ora qui si è raggiunto un accordo per effettuare il tampone a prezzi calmierati. Ma i sindacati lanciano l’allarme.Il segretario dell’organizzazione, Maurizio Longo, sentito dall’Ansa, parla di circa 80mila conducenti che "mancheranno all'appello”. Si rischiano “ritardi delle consegne, circa 320mila ore al giorno in più rispetto allo standard giornaliero".A Palazzo Chigi, però, c’è aria di tranquillità. Fonti interpellate dalla stessa agenzia di stampa dicono di non aspettarsi particolari problemi.Ad incrociare le braccia, però, saranno anche gli operai, come quelli dell’Elettrolux, dove i dipendenti no-pass sono il 23 per cento.Un numero analogo a quello, ad esempio, dei lavoratori non vaccinati di Atac, la municipalizzata dei trasporti capitolina. Abbastanza, secondo il sindacato Orsa, per mandare in tilt il trasporto pubblico locale.

https://it.sputniknews.com/20211013/green-pass-dilaga-la-protesta-dei-portuali-rischio-blocchi-anche-a-genova-e-gioia-tauro-13302376.html

https://it.sputniknews.com/20211014/dai-no-pass-agli-antifascisti-roma-blindata-per-le-manifestazioni-del-fine-settimana--13305486.html

marco paradigma Sì, ma non è questo che conta. La strategia deve essere una sola. Chiunque non può lavorare perchè non vaccinato (il tampone è una finzione di comodo) deve andare a Roma e mettere sotto assedio i palazzi della politica. Da lì non deve più entrare o uscire nessuno. Fine della storia. 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, green pass