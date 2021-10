https://it.sputniknews.com/20211014/governo-pensa-a-sconti-per-le-imprese-alla-luce-delle-richieste-del-mondo-sindacale-13317416.html

Governo pensa a sconti per le imprese alla luce delle richieste del mondo sindacale

In vista della prossima entrata a pieno regime dell'ultimo Dpcm in materia di controllo del possesso del green pass da parte del lavoratore, il Governo ha... 14.10.2021, Sputnik Italia

Nessun azzeramento dei costi per le aziende che si faranno carico dei tamponi ai dipendenti, ma il governo sta valutando in queste ore di introdurre ulteriori sgravi. I sindacati avevano chiesto nell'incontro con Mario Draghi che fossero le aziende a pagare i tamponi dei dipendenti.Proposta lanciata nei giorni scorsi anche da vari politici, da Grillo, subito criticato da Calenda, a Conte, Salvini ma che il governo rilancia al mittente. Accorato l'appello del leader della Lega:Di parere opposto Enrico Letta, che in risposta alle parole di Matteo Salvini di cui sopra risponde che: ''Il tampone gratuito (ai non vaccinati - n.d.r) è come il condono per chi non paga le tasse. Noi siamo contro questa logica. Deve essere premiato chi è fedele, chi paga le tasse e chi si è vaccinato”.Intanto prosegue l'occupazione del porto di Trieste da parte di un gruppo di lavoratori ''no green pass'', che chiede di far slittare la data di attuazione delle nuove misure al 31 ottobre, pena il tenere bloccato uno dei porti più importanti d'Italia.

