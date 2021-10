https://it.sputniknews.com/20211014/firenze-assalto-al-centro-vaccinale-mandela-forum-inoculate-800-prime-dosi-in-un-giorno-13311345.html

Firenze, assalto al centro vaccinale Mandela Forum: inoculate 800 prime dosi in un giorno

Firenze, assalto al centro vaccinale Mandela Forum: inoculate 800 prime dosi in un giorno

Speranzosi fino alla fine che il governo ci avrebbe ripensato, chi non si era ancora vaccinato ha preso d’assalto i centri vaccinali per evitare di dover... 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T13:36+0200

2021-10-14T13:36+0200

2021-10-14T13:36+0200

coronavirus in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/10358370_0:91:1733:1065_1920x0_80_0_0_987870abbb46ff82b84730076dfa6fc7.jpg

Così accade che al Mandela Forum di Firenze, trasformato in principale centro vaccinale della città, nella sola giornata di mercoledì 13 ottobre si sono presentati in 800 per ricevere la prima dose.Numeri così alti non se ne vedevano da molti mesi, se si pensa che nei giorni precedenti il massimo era di 200 al giorno. Ore invece si assiste ad una repentina risalita, prima a 400 prime dosi al giorno e poi a 500, riporta il Corriere Fiorentino, e infine all’assalto a un solo giorno dall’entrata in vigore del decreto del governo.Dei più disparati i commenti raccolti all’esterno del centro vaccinale, dove si è deciso di estendere il libero accesso senza prenotazione proprio per facilitare il flusso.Una signora italiana di mezza età, invece, racconta che non è giunta adesso per via del green pass, ma perché voleva vedere prima che effetto avrebbe fatto agli altri vaccinati.Le lunghe code per i tamponi in farmaciaLe farmacie sono sovraccariche in molti grandi centri italiani. Nell’agenda dei tamponi non c'è quasi più posto.C’è chi, infatti, ha già prenotato fino a fine dicembre, per assicurarsi di fare in tempo il tampone per rinnovare ogni volta il green pass temporaneo.E così, chi non è stato più lesto nel prenotare i tamponi a pagamento in farmacia o nei laboratori accreditati, ora opta per il vaccino gratuito.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, green pass