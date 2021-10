https://it.sputniknews.com/20211014/fidenza-parroco-sfregiato-indagato-per-tentato-omicidio-laggressore-13315428.html

Fidenza, parroco sfregiato: indagato per tentato omicidio l'aggressore

Fidenza, parroco sfregiato: indagato per tentato omicidio l'aggressore

In gravi condizioni il religioso, aggredito anche con un coltello. L'aggressore, un 57enne di origini milanesi, era ospite della canonica. 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T21:30+0200

2021-10-14T21:30+0200

2021-10-14T21:30+0200

italia

aggressione

chiesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/821/68/8216823_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_29c0ef46d486fac32cb6dacc518ed8da.jpg

In seguito ad un rimprovero da parte del religioso per il volume della musica troppo alto, un 57enne di origine milanese ha dapprima preso a calci e pugni e poi ha aggredito il religioso con un coltello.Il parroco della parrocchia di Santa Maria Annunziata di Fidenza, in provincia di Parma, è stato trasferito in ospedale e medicato. Nell'aggressione ha riportato importanti ferite; la prognosi è riservata.Ora le accuse a carico dell'uomo, arrestato dai carabinieri, vanno dal tentato omicidio, alle lesioni gravissime, allo sfregio permanente del viso.La dinamicaL'uomo stava ascoltando la musica ad alto volume, intorno alle 23 di ieri sera, e il parroco gli ha chiesto quindi di abbassare il volume. Da qui è scaturita l'aggressione. Calci, pugni e poi, quando Don Mario si è rifugiato in camera sua, chiamando i carabinieri, l'uomo ha sfondato la porta e si è lanciato sul religioso, questa volta con un coltello di 20 cm.Il parroco ha provato a difendersi il viso con le mani, ma è stato colpito da un forte fendente, che gli ha provocato una ferita importante. È riuscito infine a liberarsi e a rifugiarsi in bagno, cercando di medicarsi le ferite, ed è riuscito infine a guadagnare l'uscita, raggiungendo la strada, dove ha chiesto aiuto.A quel punto, fondamentale l'arrivo dei carabinieri, che sono giunti sul luogo e hanno arrestato l'aggressore, facendo trasferire immediatamente il parroco in ospedale per le prime necessarie cure mediche.

daniel walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, aggressione, chiesa