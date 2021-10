https://it.sputniknews.com/20211014/edoardo-de-faveri-il-sindaco-piu-giovane-ditalia-soddisfazione-incredibile-13312560.html

Edoardo De Faveri, il sindaco più giovane d’Italia: “soddisfazione incredibile”

Edoardo De Faveri, il sindaco più giovane d’Italia: “soddisfazione incredibile”

Non sognava di diventare un calciatore o un pilota come molti altri bimbi. Il suo sogno era diventare sindaco del proprio comune. A soli 21 anni Edoardo De... 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T13:36+0200

2021-10-14T13:36+0200

2021-10-14T13:39+0200

politica

sindaco

giovani

interviste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/13311944_0:90:1122:721_1920x0_80_0_0_1d9ff99fc7b4c808458a358f01ac3158.jpg

I giovani in Italia, lo sappiamo bene, non hanno vita facile e non vengono considerati dai politici. Ci sono giovani però che non si limitano a criticare la situazione, ma che ci mettono la faccia e danno il proprio contributo per migliorare le cose. A Zumaglia, un paesino del Piemonte, è stato eletto un sindaco giovanissimo, ma pieno di entusiasmo.“Credo che l’età non sia un ostacolo, ma un punto di forza, perché l’entusiasmo con cui lo faccio mi porta a non accettare un nocome risposta e a continuare a cercare la via giusta nel fare le cose” ha sottolineato in un’intervista a Sputnik Italia il sindaco neoeletto Edoardo De Faveri.— Fare il sindaco era un tuo sogno fin da quando eri bambino. Edoardo De Faveri, perché sognavi proprio questo mestiere?— Qual è la sfida principale del tuo mandato secondo te?— Secondo me la sfida principale è rispettare ciò che si è detto in campagna elettorale. In primis ai cittadini abbiamo promesso di ascoltare prima di fare. Vorremmo ricucire le associazioni, vogliamo per Zumaglia una comunità unita, dei cittadini che collaborino. Il punto di partenza sono sempre loro, i cittadini devono essere parte attiva del governare, bisogna riportarli al centro.— Quindi volete chiedere innanzitutto ai cittadini stessi quali sono i loro problemi e i loro bisogni?— Quando devi governare il bene pubblico devi sempre tener presente che lavori per i cittadini. Questo dovrebbero ricordarselo tutti gli amministratori.— Ti ritrovi a capo adesso di colleghi molto più anziani di te. Come ti senti da questo punto di vista?— L’età sicuramente ha un peso, ma dal punto di vista dell’esperienza. Io con il mio gruppo, con la nostra determinazione e la voglia di fare credo che non avremo problemi in quel senso. Ho trovato persone molto collaborative e un aiuto da parte di tutti i sindaci del territorio. Il primo giorno da sindaco ho ricevuto la chiamata del presidente di Regione Cirio, una cosa che non mi sarei mai immaginato. Credo che l’età non sia un ostacolo, ma un punto di forza, perché l’entusiasmo con cui lo faccio mi porta a non accettare un “no” come risposta e a continuare a cercare la via giusta nel fare le cose.— Che cosa significa essere il sindaco più giovane in un Paese, l’Italia, dove non si punta sui giovani e dove non si crede in loro?— Io voglio provare, mi sono messo in gioco per capire quello che è la politica in Italia e per dimostrare che la politica è uno strumento con il quale si possono fare grandi cose. La maggior parte delle persone si ferma a criticare la politica, ma non si mette in gioco. Spero ci sia un’inversione di trend e che i giovani si mettano in gioco, c’è una forte necessità di rinnovamento della politica italiana.— Quali reazioni e commenti hai ricevuto da parte di chi ti sta vicino una volta diventato sindaco?— È stata una grande emozione che è difficile da spiegare. È una forte soddisfazione, devo ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile tutto ciò: i miei genitori, che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno appoggiando un’idea che poteva sembrare pazza, ma oggi non lo è; i miei compagni di lista che hanno accettato di presentarsi alle elezioni con un candidato giovane come capolista. Cercherò di ripagarli con tutte le mie forze di questa fiducia mostratami. Infine voglio ringraziare i cittadini che hanno espresso in maniera chiara e determinata che ci volevano come squadra e mi volevano come sindaco. È una soddisfazione incredibile.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

https://it.sputniknews.com/20210929/assolombarda-ai-candidati-sindaci-di-milano-costruire-insieme-lagenda-politica-della-citta-13108144.html

https://it.sputniknews.com/20211003/san-marino-ha-il-presidente-piu-giovane-del-mondo-il-26enne-giacomo-simoncini-13151983.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatiana Santi https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Tatiana Santi https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Santi https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

politica, sindaco, giovani, interviste