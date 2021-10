https://it.sputniknews.com/20211014/continua-lesodo-delle-industrie-dalleuropa-stellantis-avvia-la-produzione-in-marocco-13299848.html

Continua l'esodo delle industrie dall'Europa: Stellantis avvia la produzione in Marocco

Importante accordo di produzione tra la holding Stellantis e il Regno del Marocco. Verrà avviata la produzione nello stabilmento del gruppo nel paese della... 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T07:57+0200

2021-10-14T07:57+0200

2021-10-14T07:57+0200

Stellantis, holding multinazionale che controlla 14 marchi automobilistici tra Alfa Romeo, Chrysler, Lancia, Maserati, Opel, ha annunciato che avvierà una nuova collaborazione con il paese che si affaccia sul Mediterraneo.L'accordo segue il precedente firmato nel 2015 tra il gruppo e il paese arabo, con il beneplacito di re Mohammed VI, per un rafforzamento degli impegni commerciali e per lo sviluppo industriale ed automobilistico del Regno. L'accordo prevede la produzione nello stabilimento della città di Kenitra, della Opel Rocks-e, nuovo veicolo interamente elettrico. Al lancio del patto tra la holding ed il regno hanno partecipato il ministro Moulay Hafid Elalamy, Samir Cherfan, in qualità di direttore operativo di Stellantis per il comparto del Medio Oriente e dell'Africa. Numerose le opportunità lavorative create dalla joint-venture e dal partneraiato tra Stellantis e Regno del Marocco, +3000 posti di lavoro che si vanno ad aggiungere ai 2500 già a pieno regime nello stabilimento della multinazionale nel Paese. Il gruppo che ha visto la luce nel gennaio 2021 vanta all'attivo stabilimenti sparsi per tutto il globo, in 29 paesi, tra Polonia, Brasile, Cina, Russia e Marocco appunto. Trasferimento della produzione di Maserati da Grugliasco a MirafioriÈ del 12.10 la notizia del trasferimento da parte del gruppo della produzione di Maserati da Grugliasco a Mirafiori, cambio questa volta entro i confini nazionali. L'annucio era stato dato dopo l'incontro tra la Stellantis e il Ministero dello sviluppo economico. Avevano annunciato il trasferimento con ottimismo in azienda, garantendo il mantenimento dei posti di lavoro, ma non erano dello stesso avviso i sindacati, con la Fiom Cigl che aveva denunciato:Se si guarda all'industria in generale, la notizia dell'accordo con il Marocco da parte della Holding si inserisce in un quadro generale di ''fuga'', che non riguarda la tanto paventata fuga di cervelli, non solo almeno, ma che è anche una fuga di tecnologia, che difficilmente avrà fine nei prossimi anni a venire. Fuga che vuole dire perdita di posti di lavoro, con le associazioni di categoria che da anni denunciano la situazione, senza che si trovino a quanto pare soluzioni. Fenomeno che interessa anche altri paesi dell'area europea, dalla Francia in primis alla Germania, ma dove si tenta con sgravi e misure ''ad hoc'' di arginare il fenomeno. La fuga dei nostri stabilimenti è dovuta in primo luogo al costo del lavoro, che non regge la concorrenza di paesi terzi, ma ad incidere anche il costo e la reperibilità delle materie prime, il minor costo in termini di logistica o l'apertura di nuovi mercati. Si segnala però un dato positivo: le ditte ricollocate negli ultimi anni in Italia, di ritorno dall'esperienza all'estero: abbiamo Bottega Veneta, Geox, Piquadro, Giesse ed altri. Insomma, globalizzazione ma con la speranza di un know-how da sfruttare a casa nel ritorno a casa.

2021

