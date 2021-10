https://it.sputniknews.com/20211014/castellino-e-fiore-noi-in-piazza-a-titolo-personale-forza-nuova-non-opera-piu-da-mesi-13317903.html

Castellino e Fiore, noi in piazza a titolo personale, Forza Nuova non opera più da mesi

Castellino e Fiore, noi in piazza a titolo personale, Forza Nuova non opera più da mesi

Forza Nuova non c'entra, a Roma i militanti erano a titolo personale e non sotto la bandiera del partito. Così i suoi fondatori. 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T18:24+0200

2021-10-14T18:24+0200

2021-10-14T18:24+0200

forza nuova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/13247526_0:56:940:585_1920x0_80_0_0_fa42b7d5ee64da2e5fade2dd78e943f6.jpg

Giuliano Castellino e Roberto Fiore, incarcerati nella casa circondariale di Poggioreale, Napoli, dopo i fatti di sabato scorso, si difendono durante l’interrogatorio di garanzia e affermano che sì erano “in piazza per protestare contro il Green pass ma non come militanti di Forza Nuova perché il movimento non opera più”, lo riporta l’Ansa.Al termine degli interrogatori di convalida dell'arresto per gli scontri avvenuti sabato a Roma e per l’assalto alla sede della Cgil devastata da un gruppo di attivisti e militanti, il gip Annalisa Marzano si è riservata di decidere sulla loro detenzione in carcere o altri provvedimenti cautelari.Per l’assalto alla sede principale della Cgil e per gli altri atti di violenza nel cuore di Roma, sono stati denunciati a piede libero almeno 25 persone, di cui 15 avevano preso parte all’occupazione della sede sindacale.Aspre le polemiche tra i partiti di centrodestra e di centrosinistra, con questi ultimi che chiedono formalmente lo scioglimento di Forza Nuova per apologia al fascismo, mentre da destra Matteo Salvini dice che il fascismo appartiene al passato e che i problemi del presente sono il lavoro ostacolato dal green pass.Giorgia Meloni, dopo le parole del ministro dell’Intero Luciana Lamorgese, ha affermato che gli scontri sono stati voluti.

marco paradigma Una posizione quella di Fiore Incontrovertibile. Non puoi dire che un distributore di benzina è della Esso se non c'è alcun logo o colorazione o dispositivo che lo contraddistingue come tale. Deve stare attento il PM inquirente, perchè Taormina, il legale di Fiore, non si pone alcun problema a mozzicargli i polpacci, anche per l'attuale custodia cautelare illegittima che Fiore sta subendo.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

forza nuova