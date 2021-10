https://it.sputniknews.com/20211014/case-conti-correnti-e-finanza-ecco-quanto-vale-il-patrimonio-allestero-degli-italiani-13301797.html

Case, conti correnti e finanza: ecco quanto vale il patrimonio all'estero degli italiani

Secondo i calcoli del ministero dell'Economia gli italiani nel 2020 hanno dichiarato un un patrimonio di oltre 166 miliardi di euro oltre confine.

Più di 166 miliardi di euro. È questo il valore del patrimonio che gli italiani possiedono oltre confine, tra conti correnti, immobili, beni materiali e attività finanziarie.A rivelarlo sono i dati pubblicati dal dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia, sulle “attività estere di natura finanziaria e patrimoniale” del 2020, da cui derivano l’imposta sugli investimenti immobiliari all'estero (Ivie) e l'Imposta sul valore delle attività all'estero (Ivafe).I beni, quindi, sono tutti dichiarati dai contribuenti. Per la maggior parte, come spiega Italia Oggi, che ha visionato il documento, si tratta di attività finanziarie di valore pari a 94,2 miliardi. Tra queste sono comprese partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni, contratti di natura finanziaria o polizze assicurative.I conti correnti e i libretti di risparmio, invece pesano per 40,6 miliardi. Ma la cifra, nota lo stesso quotidiano, è sicuramente a ribasso perché non tiene conto, ad esempio, dei rapporti con valore inferiore a 15mila euro all’interno dell’Unione europea.Infine, c’è la parte relativa ai beni immobili, che vale 28,3 miliardi, e i 3 miliardi di euro dei metalli preziosiNell’anno di imposta 2019 questo patrimonio ha prodotto un gettito fiscale da 77,8 milioni di euro per la parte riguardante gli immobili e di 91,3 miliardi di euro per le attività, con un aumento del 10,6 per cento rispetto all’anno precedente.

