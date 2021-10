https://it.sputniknews.com/20211014/brasile-bolsonaro-accusa-i-lockdown-e-chi-li-ha-promossi-come-colpevoli-della-fame-nel-suo-paese-13302544.html

Brasile, Bolsonaro accusa i lockdown e chi li ha promossi come colpevoli della fame nel suo paese

Brasile, Bolsonaro accusa i lockdown e chi li ha promossi come colpevoli della fame nel suo paese

Bolsonaro critica chi ha preferito le chiusure alle apertura e li considera i veri responsabili della fame in Brasile durante la pandemia. 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T08:21+0200

2021-10-14T08:21+0200

2021-10-14T08:21+0200

brasile

jair bolsonaro

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/17/10040057_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_32b6a85159eba1b3b84416e91c5a1576.jpg

Secondo il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, la fame nel suo paese è aumentata a causa di chi ha voluto i lockdown, che lui ha definito una “politica vigliacca e criminale” come riporta l’agenzia di stampa Ansa.Criminale, secondo Bolsonaro, è colui che ha difeso la politica del “restate in casa che dell’economia ci occuperemo dopo”.Così si è espresso Bolsonaro durante una cerimonia di consegna di alcuni titoli di proprietà di aree rurali a Miracatu, alla periferia di San Paolo.Quindi si è auto proclamato”l’unico leader al mondo a dichiararsi contrario alla politica dei lockdown e ai vaccini obbligatori”.Il leader di estrema destra è stato aspramente criticato per la sua politica del tutto aperto e c’è chi in patria lo ha accusato di aver compiuto un genocidio.Poi ha ricordato che per i più poveri, durante la pandemia ha destinato l’equivalente di “13 anni di Bolsa Familia” attraverso i vari aiuti inviati alle popolazioni.

brasile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasile, jair bolsonaro, coronavirus nel mondo