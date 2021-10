https://it.sputniknews.com/20211014/bimbo-di-2-anni-uccide-accidentalmente-la-madre-con-un-colpo-di-pistola-alla-testa-in-diretta-zoom-13306146.html

Bimbo di 2 anni uccide accidentalmente la madre con un colpo di pistola alla testa in diretta Zoom

Bimbo di 2 anni uccide accidentalmente la madre con un colpo di pistola alla testa in diretta Zoom

L'arma era stata lasciata, con colpo in canna e senza sicura, in uno zainetto. 14.10.2021, Sputnik Italia

Un uomo è stato arrestato martedì in Florida, dopo la morte accidentale della moglie, avvenuta mentre la stessa era in diretta Zoom con i colleghi.Avery è stato arrestato martedì e posto in custodia cautelare.A chiamare per primi i soccorsi sono stati i colleghi di Shamaya Lynn, la vittima, ma non c'è stato nulla da fare.Il primo ad arrivare sul posto è stato il marito, Veandre Avery.Un'altra persona aveva telefonato al 911 ed aveva riferito di aver sentito un rumore prima che Lynn cadesse improvvisamente all'indietro. Quando la polizia è arrivata, ha trovato Avery che eseguiva la rianimazione cardiopolmonare su Lynn, hanno detto gli inquirenti.L'arma si trovava all'interno di uno zainetto dei 'Paw Patrol', serie di cartoni molto in voga tra i più piccoli. Il piccolo ha aperto lo zaino, ha preso l'arma, si è diretto verso la madre ed è stato allora che è partito il colpo fatale. Non è ancora chiaro se l'arma fosse detenuta legalmente o meno.I due bimbi della coppia ora sono affidati alla famiglia della vittima.

