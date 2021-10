https://it.sputniknews.com/20211014/beirut-5-vittime-e-12-feriti-durante-le-proteste-13312005.html

Beirut, 5 vittime e 12 feriti durante le proteste

Beirut, 5 vittime e 12 feriti durante le proteste

Nella capitale libanese sono in corso le manifestazioni del movimento sciita Hezbollah e dei suoi alleati, con i dimostranti intenzionati a recarsi al Palazzo... 14.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-14T14:17+0200

2021-10-14T14:17+0200

2021-10-14T14:17+0200

medio oriente

hezbollah

libano

situazione in medio oriente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0a/9407711_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f54cc41755018cf3b2c6c23a5ee99d6.jpg

Cinque persone sono rimaste uccise e altre dodici sono state ferite a seguito degli spari nella capitale libanese di Beirut, riportano i media locali, con riferimento a fonti dell'esercito.Secondo quanto riferito, gli spari sono iniziati nel quartiere di Ain el-Remmaneh, con i dimostranti in marcia. In rete è emerso un video che mostra persone correre per strada e cercare di nascondersi nel quartiere vicino.Oggi sono state segnalate almeno due esplosioni a Beirut, dopo che si erano verificati scontri vicino al luogo di una protesta per i fatti e l'inchiesta relativa all'esplosione avvenuta nel porto di Beirut nel 2020.L'esercito libanese ha rilasciato una dichiarazione, affermando di essere alla ricerca di coloro che hanno attaccato i manifestanti.Il mese scorso, l'inchiesta sull'esplosione al porto di Beirut, in cui hanno perso la vita almeno 250 persone nell'agosto 2020, è stata sospesa per una denuncia contro il giudice Tarek Bitar. Secondo quanto riferito, la causa è stata intentata dall'ex ministro dell'Interno libanese Nohad Machnouk, che il giudice voleva convocare per l'interrogatorio.L'esplosione è stata attribuita alle migliaia di tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate nel porto.

marco paradigma Cecchini del Mossad in azione come a Kiev. 1

1

medio oriente

libano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medio oriente, hezbollah, libano, situazione in medio oriente