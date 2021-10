https://it.sputniknews.com/20211014/bassetti-il-problema-ora-e-linfluenza-stagionale-che-sara-molto-grave-13316743.html

Bassetti: il problema ora è l’influenza stagionale, che sarà molto grave

Ai ‘Lunatici’ di Rai Radio2 il professore Matteo Bassetti ha consegnato la sua previsione sull’autunno e l’inverno, affermando che il problema numero uno... 14.10.2021, Sputnik Italia

“Se è vero che sta arrivando un’influenza potentissima? L’influenza è potente quando trova degli organismi non pronti a difendersi”, spiega il professore.“Quest’anno sarà più grave, perché da due anni non abbiamo modo di entrare in contatto con l’influenza. Su di noi l’influenza fa male, perché per due anni i nostri anticorpi non l’hanno vista e, non avendola vista, non si sono rafforzati”, dice ancora Bassetti, come riportato dal Roma Italia.Green pass così inutiliPer il professore Bassetti, a questo punto, il green pass è diventato uno strumento inutile.Secondo la sua posizione, “così com’è oggi non ha nessun senso di continuare. L’abbiamo fatto diventare uno strumento non per stimolare la gente a fare i vaccini, ma per portare la gente a fare i tamponi. Non sono più a favore di questo green pass. Bisogna decidere cosa si deve fare con i luoghi di lavoro”.Il professore genovese opterebbe per il metodo applicato oltr’alpe: “O a lavoro va solamente chi è vaccinato, oppure facciamo il green pass alla francese, dove nei luoghi di aggregazione c’è obbligo di green pass, ma rilasciato unicamente con la vaccinazione o con i tamponi, ma solo se non puoi fare la vaccinazione”.I primi casi di influenza in ItaliaQuest’oggi sono stati segnalati in Italia i primi due casi di influenza stagionale, che ufficialmente aprono la stagione.L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha infatti confermato due casi di influenza del tipo A/H3 a Varese e a Torino. Si tratta di due bambini, uno dei quali presenta la polmonite.

Россия щедрая душа Quando utilizzi uova marce per fare la frittata per gli altri, importante girarla in continuazione veloce e deciso, è solo cosi che potrai confondere il gusto del marcio e vedrai che te la mangeranno "tutti" felici e contenti, si è vero poi durante la notte avranno dei dolori alla pancia, ma quello ormai nn ci riguarda, importante era liberarsi dalle uova marce!

marco paradigma Come se non fosse chiaro il piattino che la banda dei criminali sanitari, cui appartiene Bassetti, sta servendo al Paese. Premesso che in questo momento i vaccinati m/Rna non muoiono della variante Delta, solo e in quanto la carica virale circolante è bassa (se interessa posso spiegare a parte come funziona la la truffa degli m/Rna), con l'inizio del freddo e della permanenza più lunga in luoghi chiusi, il covid Delta riprenderà la sua carica super infettante e produrrà una strage tra non vaccinati, ma anche tra vaccinati. Come fare allora? Semplice: basta millantare che l'influenza tradizionale non solo tornerà, ma sarà grave, quasi quanto il covid. Ed ecco il colpo di magia. I non vaccinati moriranno per colpa del Covid e verranno contabilizzati; i vaccinati moriranno ugualmente e forse di più di covid, ma saranno derubricati in influenza stagionale e quindi non contabilizzati come covid. Sti coglioni come Bassetti pensano che abbiamo l'anello al naso.

