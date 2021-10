https://it.sputniknews.com/20211014/bassetti-contro-il-green-pass-allitaliana-al-lavoro-dovrebbe-andare-solo-chi-e-vaccinato-13308059.html

Bassetti contro il green pass all'italiana: "Al lavoro dovrebbe andare solo chi è vaccinato"

Il medico propone di limitare la concessione del green pass a vaccinati e guariti: "Non si possono equiparare tampone e vaccino".

2021-10-14T12:38+0200

“Non si possono equiparare tamponi e vaccinazioni”. Per questo, “il green pass così com’è non ha senso”.A ribadirlo in un’intervista a Radio2 è l’infettivologo Matteo Bassetti, che già nei giorni scorsi si era espresso a favore dell’obbligo vaccinale e di limitare la concessione del certificato verde soltanto ai guariti e alle persone immunizzate con la doppia dose.L’idea di Bassetti è quella di concedere l’accesso ai luoghi di lavoro solamente a chi ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino. “O al lavoro va solo chi è vaccinato, oppure – aggiunge, citato dall’Agi - facciamo il green pass alla francese, dove nei luoghi di aggregazione c'è obbligo di green pass, ma rilasciato unicamente con la vaccinazione o con i tamponi, ma solo se non puoi fare la vaccinazione”.Insomma, il concetto ripetuto dal virologo è quello espresso qualche giorno fa sui suoi canali social: “L’Italia non può diventare un tamponificio”.“Il green pass – spiega a Radio2 - ha senso se deve essere uno strumento per stimolare la vaccinazione. Se deve essere uno strumento per far spendere alla gente duecento euro al mese di tampone, è una stupidaggine”.“L'Italia – è la conclusione - non è pronta ad avere il green pass sui luoghi di lavoro dal 15 di ottobre”. L’idea, quindi, è quella di rimandare l’entrata in vigore dell’obbligo della carta verde in azienda e negli uffici pubblici.“Lo rimandiamo a data da destinarsi e lo lasciamo obbligatorio nei luoghi di aggregazione, ripensando tutta la campagna vaccinale", conclude provocatoriamente l’infettivologo ai microfoni della Rai.

