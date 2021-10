https://it.sputniknews.com/20211014/bari-impiccato-a-nove-anni-nella-sua-cameretta-lombra-delle-sfide-social-di-jonathan-galindo-13309416.html

Bari, impiccato a nove anni nella sua cameretta: l'ombra delle sfide social di Jonathan Galindo

Bari, impiccato a nove anni nella sua cameretta: l'ombra delle sfide social di Jonathan Galindo

Secondo la procura di Bari, che ha inoltrato una rogatoria internazionale a Youtube, dietro il suicidio di un bimbo di nove anni ci sarebbe il gioco social Jonathan Galindo.

2021-10-14T16:17+0200

2021-10-14T16:17+0200

2021-10-14T16:17+0200

italia

social network

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/10035681_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f14050b8ffa2c9852b5c0063a035ffda.jpg

Avrebbe confidato agli amichetti di aver paura di una persona che lo aveva minacciato di “andarlo a prendere di notte” se non avesse fatto ciò che gli chiedeva. Prove di coraggio estreme, con tutta probabilità, come quella che lo ha portato alla morte.Potrebbe esserci ancora una volta 'Jonathan Galindo', "l’uomo col cappuccio" che imperversa sui social, come Facebook e Tik Tok, spingendo i ragazzini a commettere atti estremi di autolesionismo, dietro la morte di un bimbo di nove anni che lo scorso 25 gennaio è stato trovato senza vita dai genitori nella sua cameretta.Il piccolo, come ricorda il Messaggero, si è impiccato con una corda legata ad un attaccapanni. La morte per soffocamento era stata confermata dall’autopsia e la pm della Procura di Bari, Angela Maria Morea, aveva subito aperto un fascicolo per “istigazione al suicidio a carico di ignoti”.Per ora, sui dispositivi utilizzati dal bimbo non sono state trovate tracce di video che possano rimandare a giochi pericolosi, ma si insiste sulla pista delle sfide mortali che circolano sul web, tanto che la procura ha formalizzato una rogatoria internazionale in Irlanda per accedere alla cronologia dei video visualizzati dal piccolo su Youtube.Gli occhi sono puntati, in particolare, su 'Jonathan Galindo', il gioco social che propone una serie di sfide ai follower, fino ad arrivare a prove estreme.Si tratta di un personaggio con il volto mascherato da cane, già protagonista di un’altra assurda vicenda: quella del suicidio di un bambino di 11 anni a Napoli, che si è lanciato nel vuoto dal balcone di casa sua, lasciando scritto ai genitori di aver compiuto il gesto perché glielo aveva chiesto "l’uomo col cappuccio”.

https://it.sputniknews.com/20210122/sfide-mortali-sui-social-la-psicologa-infantile-con-il-lockdown-aumentano-i-rischi-10034529.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, social network